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小白變胖了小黑呢？張麗善繫黃絲帶祈校園小黑狗回來

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善到古坑國中和學生在校園繫上黃絲帶，期待走失的小黑狗狗能早日回到學校。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善到古坑國中和學生在校園繫上黃絲帶，期待走失的小黑狗狗能早日回到學校。記者蔡維斌／攝影

雲林縣古坑國中感人的兩隻流浪狗事件，是否為遭遺棄，引發網友熱議，雲林縣長張麗善關切，今天前往和學生一起綁黃絲帶，並祭出3萬元獎金，期待失蹤的「小黑」早日回來，至於百里返家的「小白」已變胖，是否收養為校犬，校方再評估，張麗善期待這兩隻狗狗的故事，作為校園最好的生命教育典範。

「我家也養了兩隻狗沃夫和幫浦」張麗善以家中愛犬的故事和學生分享人犬情感的可貴，她說，學校養了四年的「小白」「小黑」，因師生意見不一，種種因素下，本月初將兩犬送給距離古坑國中約三十多公里的褒忠鄉愛犬人士，沒想到卻爭脫跑回學校，因路途遙遠，小白腳磨破了跑回來了，小黑卻迷路失蹤，「這的確是一個感人的犬故事！」。

不料，最近有網友爆料兩隻狗是被棄養且還被硬拖著走，引起動保團體撻伐，對此校方以監視器影帶澄清，校長鍾進森今天再度鄭重說明絕無此事，期待還給學校清白與公道。

古坑國中藉由此次機會，引導學生關懷生命，把這件生命教育融入校園，今天舉行祈福儀式，縣長張麗善也參加，對還去向不明的小黑，學校家長會也祭出3萬元協尋獎金，籲請一起找回小黑。

張麗善送了項圈給小白，也發現經幾天調養小白已變胖了，張麗善和學生共同把黃絲帶繫在校牆綠籬為小黑祈福集氣，希望早日返校。

張麗善說，目前雲林縣無收容所但已委外收容，同時積極推動結紮、疫苗、晶片三合一護狗運動，如今已達六千隻，是過去的一倍，未來將無上限年年推動，讓狗狗都能快樂生活。

至於小白是否留校收養為校犬，目前家長師生意見仍不一，張麗善認為各校可在學生安全無虞、環境衛生許可、照顧責任安排皆有完整規畫情況下，領養流浪犬推動校園動物關懷，營造友善校園，也是很好的生命教育。

目前古坑國中將朝收養方向努力，多數學生也認可收養，但仍需進一步評估。

張麗並探望逃回學校的小白，發現牠變胖了。記者蔡維斌／攝影
張麗並探望逃回學校的小白，發現牠變胖了。記者蔡維斌／攝影
小白精神和元氣都已回復，但就等待小黑回來，牠期待的眼神楚楚可憐。記者蔡維斌／攝影
小白精神和元氣都已回復，但就等待小黑回來，牠期待的眼神楚楚可憐。記者蔡維斌／攝影
小黑不知去向何方，學校祭出三萬元協尋牠。記者蔡維斌／翻攝
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雲林縣長張麗善到古坑國中和學生在校園繫上黃絲帶，期待走失的小黑狗狗能早日回到學校。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善到古坑國中和學生在校園繫上黃絲帶，期待走失的小黑狗狗能早日回到學校。記者蔡維斌／攝影
小黑不知去向何方，學校祭出三萬元協尋牠。記者蔡維斌／翻攝
小黑不知去向何方，學校祭出三萬元協尋牠。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善到古坑國中和學生在校園繫上黃絲帶，期待走失的小黑狗狗能早日回到學校。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善到古坑國中和學生在校園繫上黃絲帶，期待走失的小黑狗狗能早日回到學校。記者蔡維斌／攝影

張麗善 古坑 收養

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