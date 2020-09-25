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創新輪作模式 雜糧為主水稻為輔台南19號水稻田間觀摩

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
台南區農業改場建立以雜糧作物為主、水稻為輔的創新輪作模式，明年推廣，上午在嘉義縣朴子分場，舉辦新品種「中間作水稻臺南19號田間觀摩會」。記者魯永明／攝影
台南區農業改場建立以雜糧作物為主、水稻為輔的創新輪作模式，明年推廣，上午在嘉義縣朴子分場，舉辦新品種「中間作水稻臺南19號田間觀摩會」。記者魯永明／攝影

台南區農業改場配合大糧倉政策，調整水稻雙期作田區進行水旱輪作，建立以雜糧作物為主、水稻為輔的創新輪作模式，明年推廣，上午在嘉義縣朴子分場，舉辦新品種「中間作水稻臺南19號田間觀摩會」。

早春種大豆或甜玉米，中間作以水稻新品種臺南19號，5月插秧8月採收，搭配不僅水旱輪作減少雜草病蟲害防治費，且種大豆和玉米用水量約水稻30至40%，緩解水資源不足，經濟效益不亞於雙期作水稻。

觀摩會由台南區農改場長楊宏瑛主持，農糧署科長莊奕峰、嘉義分場長陳榮坤、朴子分場長游添榮等參加，助理研究員吳昭慧、謝禮臣、楊智哲，分別說明黑豆台南11號、甜玉米白龍王、台南19號水稻輪作模式、作物特性及栽培管理，嘉縣鄉鎮市農會及農民出席躍踴，參觀田間台南19號水稻生長情形。

經2年田間試驗，顯示早春可種黑豆臺南11號，產量高每公頃可達3千至3千5百公斤，抗氧化能力、異黃酮及花青素含量高，營養成分豐富，適合開發養生食品。也可選種白色甜玉米白龍王，試驗結果顯示，該品種除含苞葉鮮果穗產量可達每公頃1萬零120公斤，鮮果穗糖度更高達16.8°Bx，兼具高產及質優甜玉米品種。

黑豆或甜玉米收成後種中間作水稻，以耐熱品種臺南19號為佳，具略早熟，稻穀產量穩定、米質優良，米飯帶有芋香味，稻穀耐貯藏性佳，抗葉稻熱病，抗倒伏能力良好且脫粒率適中等特色，生育日數約105天，經2年田間試驗顯示，4月下旬至5月上旬插秧產量最佳，每公頃可達6千公斤，生育期分布雨季減少灌溉用水量及人力成本。

新輪作模式經濟效益較雙期作水稻高，早春種甜玉米之後種中間作水稻，每公頃淨收益21萬2700元較一期、二期水稻13萬6千元高出7萬6700元，早春種大豆之後種中間作水稻，農民每公頃淨收益16萬8千元較一期、二期水稻13萬6千元高出3萬2千元。

到場農民對新輪作及新品種都感到興趣，也想要種，但對農村缺工、水源不足、銷售通路感到憂心，希望農政單位儘速提出配套措施。

適合早春種植的黑豆台南11號。圖／台南區農改場提供
適合早春種植的黑豆台南11號。圖／台南區農改場提供
台南區農業改場建立以雜糧作物為主、水稻為輔的創新輪作模式，明年推廣，上午在嘉義縣朴子分場，舉辦新品種「中間作水稻臺南19號田間觀摩會」。記者魯永明／攝影
台南區農業改場建立以雜糧作物為主、水稻為輔的創新輪作模式，明年推廣，上午在嘉義縣朴子分場，舉辦新品種「中間作水稻臺南19號田間觀摩會」。記者魯永明／攝影
適合早春種植的甜玉米白龍王。圖／台南區農改場提供
適合早春種植的甜玉米白龍王。圖／台南區農改場提供

臺南 農民 嘉義

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