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將軍火音樂節加碼國慶煙火秀周日登場 管制交通看這裡

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
將軍火音樂會周日登場，加碼15分鐘國慶煙火。圖／台南市觀旅局提供
將軍火音樂會周日登場，加碼15分鐘國慶煙火。圖／台南市觀旅局提供

台南市政府觀光旅遊局加碼主辦「2020將軍火音樂節」9月27日在將軍漁港熱鬧登場！活動從下午5時半開始一路嗨到晚上9時。搭配將軍火音樂節，預計於當日晚上8時20分（2020年愛妳愛你）演出連續15分鐘不間斷的花火秀，緊接著壓軸為今年唱紅想見你片尾曲的天團「八三夭」，將再次吼翻將軍漁港，給大家一場將軍味霸氣十足的漁港音樂節。

這場加碼將軍火音樂會，卡司有唱跳輕漾女團PER6IX、龔言脩、派偉俊、小龜、魏嘉瑩、莫宰羊、萬芳、邱鋒澤與婁峻碩帶來精彩演出。

市長黃偉哲表示，此次演唱會加碼15分鐘花火秀，一定會吸引很多參與民眾，請大家注意活動日各項管制措施，並依交管人員指示動線停車參與。歡迎大家來台南聽音樂、看花火秀，

今年將軍吼兩天湧入6萬人潮，預估加碼將軍火上看3萬人，加上周圍觀看煙火民眾，人潮預期會爆多，觀光旅遊局郭貞慧局長呼籲若無法保持社交距離，請全程佩戴口罩，若有呼吸道及發燒症狀請勿前往參加活動，以確保自身及他人安全。

為配合防疫工作，現場工作人員(含市集)均已有實名登記，建議有確定會參加活動的民眾，活動前先到以下連結( https://forms.gle/saUQ7oWbM594b4kAA )填寫聯絡資料，如果與家人、朋友共同參加，可填寫一位代表聯絡人即可，以利全民防疫。

9月27日將軍漁港各項管制措施

(一)禁止人車進入將軍漁港南、北提；主舞台前方之觀景平台，非經許可也禁止進入。

(二)晚上18時至22時禁止駕駛船舶進出將軍漁港。

(三)上午10時至晚上22時，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向進行人車管制，主辦單位將視活動當日現場風向及其他因素微調海上及道路管制。請民眾於活動當日遵從管制人員指揮，勿闖入人車管制區域內，另也籲請全國各地船公司、漁民及船東，預先調整船程避免於海上管制時段進出將軍漁港，共同維護活動及自身安全。

(四)上午10時至晚上23時，台南市將軍區南25區道（台61線快速道路至將軍漁港）、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區週邊道路，為維持交通秩序及安全，管制路段視交通狀況實施彈性管制，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。

交通資訊：

交通局配合在活動當日下午3：40起，除既有公車班次外，加開佳里站至將軍漁港來回各6班次加班車，並配合焰火施放及音樂節結束時間，晚間21：00安排4班車同時返回佳里站，21：40、22：30另有2班車提供晚離開的民眾搭乘；佳里站增加或延後藍幹線、棕幹線、橘幹線末班車返回市區班次發車時間（分別為22：20、22：30、22：20）建議搭乘大眾運輸工具前往。

此外，歡迎預約Klook付費接駁專車（台南火車站發車單程180元，台南高鐵站發車單程280元），搭車再抽八三夭親筆簽名專輯(限量3張)；也歡迎使用手機直撥55688（電話06-2450496）預約搭乘台灣大車隊計程車往返會場，於指定地點搭乘可享有優惠價格（台南火車站每車700元、台南高鐵站每車1000元）。

活動會場交通管制：

學甲警分局針對活動周邊道路也將實施交通管制，請用路人配合警方指揮及疏導，活動現場並設置有機動派出所受理報案及各項為民服務工作。

自行騎車或開車的民眾也請依照交通疏導人員指揮，將車輛停放於會場周邊指定區域，並謹記停放位置（汽車停車1區-4區及機車停車A、B、C區），現場也將彈性安排往馬沙溝及青鯤鯓兩條境內接駁車服務，巡迴接駁停放車輛較遠之遊客至活動會場。

更多詳細活動及交通資訊請上「台南旅遊」、「2020臺南夏日音樂節」臉書專頁或撥打06-6353226洽詢。

將軍漁港 火車站

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