賴清德被視為內心很暖的「嚴父」 常被這個人惹哭

副總統賴清德處事謹慎，他的子弟兵、民進黨台南市議員呂維胤在學生時期即擔任賴的立委助理，他說，過去賴清德當立委凡事講求嚴謹、效率，緊盯每一個服務案件，被他視為「嚴父」。不過，賴在上任副總統前向台南子弟兵辭行時難掩不捨，暗自拭淚，呂開玩笑地說「賴清德常被我惹哭」。

呂維胤從中正大學政治學系畢業後，即到賴清德立委服務處當助理，後來考取研究所仍留在服務處幫忙，由於呂家庭經濟不佳，父親又罹患癌症，賴清德每月都會另行自掏腰包，贊助他6千元生活費，父親則在他完成學業後離世。

「賴清德是個內心很暖的暖男」，他說，賴清德雖然個性拘謹，但待人有禮、做事細心，很感性也相當重視師徒之情，從賴身上可學到許多問政及服務案件的方法。呂維胤指，賴擔任台南市長期間，他在社會局擔任機要秘書，一名國中生寫信給賴請求能列低收入戶，呂除了完成使命，同時也替學生的母親找到工作；半年後，母親致電感謝，並表示兒子自從知道還有人關心他，變得認真讀書，成績從吊車尾成了前段班。

4年前該名學生寫信告訴呂維胤考上國立大學機械系，他得知學生沒錢買書和電腦，都用手機拍別人的課本回宿舍看，他就買一台電腦給對方，每學期給1到2萬的生活費。

「有能力就回饋社會，這也是賴清德教我的」，呂維胤說，現在他待人處事都相當注意細節，處理服務案件絕不敷衍了事，過去因為有社會局的歷練，讓他成為「社福平台」，讓人得到幫助，也會媒合想發揮愛心的人。