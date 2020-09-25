快訊

找到了！高市乙烯外洩原凶是含氯有機溶劑 不是管線

愛夫心切！英勇甜美妻不顧懷孕 跳水從鯊魚口中救出夫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德被視為內心很暖的「嚴父」 常被這個人惹哭

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
副總統賴清德（左）處事謹慎，被子弟兵呂維胤視為「嚴父」。圖／擷取自賴清德臉書
副總統賴清德（左）處事謹慎，被子弟兵呂維胤視為「嚴父」。圖／擷取自賴清德臉書

副總統賴清德處事謹慎，他的子弟兵、民進黨台南市議員呂維胤在學生時期即擔任賴的立委助理，他說，過去賴清德當立委凡事講求嚴謹、效率，緊盯每一個服務案件，被他視為「嚴父」。不過，賴在上任副總統前向台南子弟兵辭行時難掩不捨，暗自拭淚，呂開玩笑地說「賴清德常被我惹哭」。

呂維胤從中正大學政治學系畢業後，即到賴清德立委服務處當助理，後來考取研究所仍留在服務處幫忙，由於呂家庭經濟不佳，父親又罹患癌症，賴清德每月都會另行自掏腰包，贊助他6千元生活費，父親則在他完成學業後離世。

「賴清德是個內心很暖的暖男」，他說，賴清德雖然個性拘謹，但待人有禮、做事細心，很感性也相當重視師徒之情，從賴身上可學到許多問政及服務案件的方法。呂維胤指，賴擔任台南市長期間，他在社會局擔任機要秘書，一名國中生寫信給賴請求能列低收入戶，呂除了完成使命，同時也替學生的母親找到工作；半年後，母親致電感謝，並表示兒子自從知道還有人關心他，變得認真讀書，成績從吊車尾成了前段班。

4年前該名學生寫信告訴呂維胤考上國立大學機械系，他得知學生沒錢買書和電腦，都用手機拍別人的課本回宿舍看，他就買一台電腦給對方，每學期給1到2萬的生活費。

「有能力就回饋社會，這也是賴清德教我的」，呂維胤說，現在他待人處事都相當注意細節，處理服務案件絕不敷衍了事，過去因為有社會局的歷練，讓他成為「社福平台」，讓人得到幫助，也會媒合想發揮愛心的人。

賴清德 癌症

延伸閱讀

青商會年會 賴清德、蘇貞昌、鄭文燦、陳其邁26日同場

吉慶國小「黑水虻養殖」 賴清德參訪循環農業

聯合報黑白集／鄭文燦應以賴清德為鑑

祝福林右昌入閣或選台北市長 賴清德舅：請大家多支持

相關新聞

嘉邑行善團基金會董事長被質疑假辭 他：有心人別猴急

嘉義市嘉邑行善團社福慈善基金會董事長蔡萬華、執行長邱楹棟，今年5月宣布辭去行善團基金會職務，但日前發文通知開會仍署名董事...

小白變胖了小黑呢？張麗善繫黃絲帶祈校園小黑狗回來

雲林縣古坑國中感人的兩隻流浪狗事件，是否為遭遺棄，引發網友熱議，雲林縣長張麗善關切，今天前往和學生一起綁黃絲帶，並祭出3...

創新輪作模式 雜糧為主水稻為輔台南19號水稻田間觀摩

台南區農業改場配合大糧倉政策，調整水稻雙期作田區進行水旱輪作，建立以雜糧作物為主、水稻為輔的創新輪作模式，明年推廣，上午...

將軍火音樂節加碼國慶煙火秀周日登場 管制交通看這裡

台南市政府觀光旅遊局加碼主辦「2020將軍火音樂節」9月27日在將軍漁港熱鬧登場！活動從下午5時半開始一路嗨到晚上9時。...

賴清德被視為內心很暖的「嚴父」 常被這個人惹哭

副總統賴清德處事謹慎，他的子弟兵、民進黨台南市議員呂維胤在學生時期即擔任賴的立委助理，他說，過去賴清德當立委凡事講求嚴謹...

全台首創！南警結合視訊系統成立「無人機空勤管制台」

台南市警局首創結合視訊系統成立「無人機空勤管制台」，利用警察局所建置無人機傳輸系統，將執勤現場影像回傳至空勤管制臺，供現...

稻穗生長人鳥大戰登場！保育人員會同鳥友拆鳥網卸鳥屍

嘉義縣二期稻作稻穗生長期，面對麻雀、斑鳩等啄食鳥害，人鳥大戰再度上演，農民為驅鳥用盡各種方法，從稻草人、掛CD片、插旗幟...

台南安平區鼓勵閱讀 借書就送椪餅

為迎接中秋節，台南市安平圖書館訂於9月27日上午9時舉辦借書送古早味椪餅活動。凡借閱書籍（限每人每張借閱證），可獲得古早...

雲林縣警局長交接 刑事局副局長朱宗泰走馬上任

雲林縣警察局新卸任局長今天交接，雲林縣長張麗善主持交接儀式，警政署警政委員鄭明忠監交，議長沈宗隆、多位縣議員及各界人士與...

台南近期最夯 海濱晚餐加國慶焰火

即將登場的國慶焰火將為台南帶來另波旅遊高峰，安平漁港周遭許多可觀賞到焰火的餐廳，民眾早已預約，有些只預約包廂，沒預約散客...

國慶焰火漁光島揪團瘋遊艇 想海上看煙火一艇難求

國慶焰火首度在台南舉行，地點又是漁光島，已興起乘遊艇看焰火熱潮，除了吸引外縣市遊艇來看熱鬧，台南可承租的遊艇都已預訂一空...

海揚公司捐魚 給嘉縣學生加菜

國內水產業前三大貿易集團海揚公司總經理林廷芳，昨天上午捐贈遠洋捕撈的月鯧魚，給嘉義縣98所偏遠學校及體育班共6128名學...

熱門新聞

悲慘！3個兒子全部變成植物人 女獅會慰問都淚紅眼

他揹百公斤發電機上嘉明湖步道 山友直呼不可思議

連鎖品牌店插旗 苗縣府商圈咖啡、火鍋店一級戰區

逾3000公尺海拔重建369山莊 未來1樓變2樓

自稱小學生怨警察爸排班應酬 新北警局長：沒排這種班

基隆淨因禪寺荒廢數十年 寺內骨灰罈移置成棘手問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。