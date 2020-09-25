統合戰力 台南市警局無人機空勤管制台揭牌

無人機發展迅速，運用日漸普及，台南市警察局不只成立無人機隊，無人機空勤管制台今天也在市警局揭牌，以利勤務支援及戰力統合。

台南市長黃偉哲今天在市警局主持無人機空勤管制台揭牌，他表示，這是全國第一個無人機隊的空中勤務管制台，目的是發揮無人機戰力，透過無人機在空中監控畫面，提供任務指揮官清楚圖像，以便命令下達。

台南市消防局無人機模擬訓練中心已於8月啟用，無人機隊同步建軍，黃偉哲表示，台南市警局和消防局都有無人機飛手，環保局及農業局也有配置，但資源要統一，在不妨礙彼此任務前提下跨局處支援，市警局無人機空勤管制台就變得很重要。

目前，台南市警局已成立無人機隊，16名飛手配置在各分局。市警局人員說，市警局無人機空勤管制台轄管飛手及無人機，初步以市警局無人機隊為主。

市警局表示，無人機可運用於空中偵察、交通流量監看、交通安全宣導、清查廢棄空屋與工寮、廢棄物傾倒查緝等工作，尤其是執行攻堅圍捕時，更可保障第一線警員的人身安全。