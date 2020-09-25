稻穗生長人鳥大戰登場！保育人員會同鳥友拆鳥網卸鳥屍

嘉義縣二期稻作稻穗生長期，面對麻雀、斑鳩等啄食鳥害，人鳥大戰再度上演，農民為驅鳥用盡各種方法，從稻草人、掛CD片、插旗幟、放沖天砲、掛老鷹風箏，在田間架捕鳥網造成鳥兒誤入陷阱死亡，引起保育人士抨擊，嘉義縣政府畜產保育科人員接獲檢舉，日前會同嘉縣野鳥協會理事長陳建樺，在太保市拆除2面捕鳥網，發現近20隻鳥屍。

畜產保育科人員清點，中網死亡的有1隻蝙蝠，以及白頭翁5隻，翠鳥2隻，家燕5隻，洋燕1隻，東亞家蝠1隻，斑文鳥1隻，灰頭椋鳥4隻，麻雀1隻；無保育鳥類。

保育人員說，當場未查獲架捕鳥網的行為人，依野生動物保育法，不得架網具獵捕野生動物，違反處6萬元以上30萬元以下罰款，農民大多為防鳥架網，並非獵捕，難定罪，只有加強宣導農民勿用捕鳥網。

陳建樺配合保育人員執行違法鳥網拆除！他說，農民非常辛苦，「但您有權力保護農作物，您沒資格傷害野生鳥類，更何況中網死亡這些鳥都是您的好幫手，幫農作物除害蟲卻被您殺死了！切記；保護農作物要使用「防鳥網」，不可使用「捕鳥網」，以免觸法又傷及無辜！

農民無奈說，烈日下揮汗辛苦種水稻，收成要對付鳥害，但鳥兒太聰明，老把戲玩久了得換驅鳥方式，，他們架鳥網不是捕鳥，只為防止鳥兒吃掉辛苦收成，建議政府補助驅鳥除鳥害。