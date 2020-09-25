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台南安平區鼓勵閱讀 借書就送椪餅

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區安平圖書館舉辦借書送椪餅活動，鼓勵多閱讀，提升讀書風氣。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區安平圖書館舉辦借書送椪餅活動，鼓勵多閱讀，提升讀書風氣。記者鄭惠仁／攝影

為迎接中秋節，台南市安平圖書館訂於9月27日上午9時舉辦借書送古早味椪餅活動。凡借閱書籍（限每人每張借閱證），可獲得古早味椪餅1個，數量有限，送完為止。

椪餅又稱凸餅、香餅或月內餅，是台南特有的美食，也是最佳的伴手禮。安平區長賴青足表示，舉辦此活動是為了鼓勵大家多閱讀，除了提升讀書風氣，也讓大人、小孩在中秋來臨前品嘗在地美食。

台南市長黃偉哲表示，閱讀是個城市進步的根基，台南市的圖書館借閱率高，對閱讀充滿了熱愛，希望市民一起到圖書館借書，度過充滿書香氣息的中秋節。

賴青足說，椪餅上會烙有「中秋節快樂」字樣，代表對大家的祝褔，也讓民眾感受到中秋佳節的氣氛；並能增進館內書籍的使用率及借閱率，充分利用圖書館資源。

中秋節 圖書館

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