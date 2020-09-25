快訊

變種怪物？下水道清出「巨型老鼠」 路過民眾全傻了

從養寵物透露飼主心理需求！連你害怕跟別人太親近都能看出

秋季限定美景銀色浪花 八掌溪畔南靖舊鐵橋菅芒花盛開

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，菅芒花盛開，銀白花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引攝影玩家取景分享。圖／曾國根提供
嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，菅芒花盛開，銀白花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引攝影玩家取景分享。圖／曾國根提供

秋季菅芒花盛開，雪白美麗花穗隨風搖曳，如銀色浪花美麗動人，嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，銀色花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引攝影玩家取景，攝影家曾國根拍攝捕捉菅芒花美景貼臉書分享，讓網友讚嘆。

天氣逐漸轉涼，「禾草」禾本科植物呈現豐收姿態，頂端生白茫茫花海，整片大型禾草，陽光襯托下搖曳生姿，有人稱「蘆葦」，也有人說「甜根子草」，芒草（台語菅芒），生長河床砂礫地。

秋節前後開花，花穗抽出純白色，開花結果後花穗脫落到只留中心軸，莖實心，一叢叢分開生長成一大片，葉狹長成條片或劍狀。土壤不穩定、養分雖貧瘠，但發達地下莖讓菅芒花存活，有人以菅芒花代表堅毅、不畏逆境的「生命力」。

嘉義南靖舊鐵橋賞芒，被旅遊網站選為國內秋季限定賞菅芒花景點，曾國根最近陸續分享阿里山公路頂石卓專屬特殊景觀美景「琉璃光」，以及南靖舊鐵橋菅芒花美景，透過鏡頭，呈現大自然美麗動人的美景。

嘉義知名菅芒花景點，包括竹崎鄉牛稠溪畔；嘉義市軍輝橋下附近；嘉縣鹿草鄉與台南後壁區交界八掌二橋；水上鄉南靖村台糖五分車舊鐵橋等八掌溪沿線河床，攝影愛好者稱為季節限定唯美秋色，是秋冬野外最美麗的景觀，賞菅芒花最佳時機黃昏夕陽，此時景色最美，許多攝影玩家下午就卡位架腳架，捕捉搖曳菅芒和夕陽美景。

嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，菅芒花盛開，銀白花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引攝影玩家取景分享。圖／曾國根提供
嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，菅芒花盛開，銀白花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引攝影玩家取景分享。圖／曾國根提供
嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，菅芒花盛開，銀白花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引攝影玩家取景分享。圖／曾國根提供
嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，菅芒花盛開，銀白花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引攝影玩家取景分享。圖／曾國根提供

攝影 嘉義 阿里山

延伸閱讀

【圖輯】攝影新聞眼／口罩國家隊又出包

因攝影愛上家鄉 他用照片分享竹崎人文歷史

金門限定「粉紅湖」夢幻指數破表！空拍視角堪比絕美攝影大片

嘉義市也有熱氣球！ 大同57周年辦金婚攝影熱氣球體驗

相關新聞

秋季限定美景銀色浪花 八掌溪畔南靖舊鐵橋菅芒花盛開

秋季菅芒花盛開，雪白美麗花穗隨風搖曳，如銀色浪花美麗動人，嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，...

台南近期最夯 海濱晚餐加國慶焰火

即將登場的國慶焰火將為台南帶來另波旅遊高峰，安平漁港周遭許多可觀賞到焰火的餐廳，民眾早已預約，有些只預約包廂，沒預約散客...

國慶焰火漁光島揪團瘋遊艇 想海上看煙火一艇難求

國慶焰火首度在台南舉行，地點又是漁光島，已興起乘遊艇看焰火熱潮，除了吸引外縣市遊艇來看熱鬧，台南可承租的遊艇都已預訂一空...

海揚公司捐魚 給嘉縣學生加菜

國內水產業前三大貿易集團海揚公司總經理林廷芳，昨天上午捐贈遠洋捕撈的月鯧魚，給嘉義縣98所偏遠學校及體育班共6128名學...

羅俊明推動「會考減C」 獲嘉市優良教師

嘉義市教師節表揚大會昨天在南興國中舉行，其中北興國中教務主任羅俊明推動「會考減C」，讓孩子在第8節接受補救教學課程，每一...

擱置睦鄰經費 林內鄉代槓烏塗村

雲林縣林內鄉代表會開臨時會，鄉代黃清得等人質疑公所對陸軍砲陣指揮部編給烏塗村的敦親睦鄰經費是「浪費公帑」，決議擱置，刪預...

坐遊艇觀賞國慶焰火 預訂一空

國慶焰火今年首度在台南舉行，明晚8點試放，地點在漁光島，已興起乘遊艇看焰火熱潮，除了吸引外縣市遊艇來看熱鬧，台南可承租的...

偏鄉棒球隊家長大力支持 開餐車陪比賽

嘉義縣民雄鄉大崎國小棒球隊雖位於偏鄉，但比賽獲獎無數，更有家長主動開餐車陪學生比賽，成為比賽現場的一大亮點，大崎國小校長...

民眾投訴行道樹修剪「太粗魯」 台電：線路安全第一

本報讀者投訴，台電近來整修靠近電線的行道樹，施工人員非園藝相關人員，只依照台電要求鋸樹，最近許多原本整齊劃一的行道樹，被...

悲慘！3個兒子全部變成植物人 女獅會慰問都淚紅眼

雲林縣口湖鄉年近70歲的洪媽媽，3個兒子因早發性失智接連倒下，幾年來陸續成為近似植物人狀態，洪媽媽心如刀割，曾壓力大到一...

藍軍要求沒做到這點須退出市長選舉 黃偉哲靈機改時間

位於台南新營的國家圖書館南部分館2年前進行奠基儀式，卻因土地問題卡關，國民黨台南市議員蔡育輝等人今天在議會定期大會開幕日...

嘉市公立幼兒園冷氣老舊開了又跳電 市府將逐年換新

嘉義市公立幼兒園設立時都裝冷氣，但年代久遠，有些幼兒園的冷氣近20年，開了也不能，學童常汗流狹背，有些幼兒園雖然因應增班...

熱門新聞

漢堡王台南店推買漢堡送糖包 限定活動卻惹怒台南人

悲慘！3個兒子全部變成植物人 女獅會慰問都淚紅眼

他揹百公斤發電機上嘉明湖步道 山友直呼不可思議

地主釋善意拆4棟建築 台中市府明年完全打通大智北路

影／不只50元鐵板麵 暖心老闆娘10元讓貧困學生吃到飽

81隊比9隊 苗栗3對3籃賽男女獎金有別被「告」上監院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。