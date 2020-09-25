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台南近期最夯 海濱晚餐加國慶焰火
即將登場的國慶焰火將為台南帶來另波旅遊高峰，安平漁港周遭許多可觀賞到焰火的餐廳，民眾早已預約，有些只預約包廂，沒預約散客的餐廳，詢問度超過，預估會很熱鬧。亞果碼頭內的皮耶爵士餐廳頂樓餐位也被包下來，玩家說好期待花火星空。
台南市政府預估這次國慶焰火將至少為台南帶來20萬的旅遊人潮，雖然離雙十節還有半個月，但台南市許多飯店、民宿都已超過8、9成的訂房率，讓業者喜孜孜。
除了飯店業者爽，安平漁港周遭可以觀賞到國慶焰火的許多餐廳，也都早已被預約，「請上桌」陳老闆說，上月初就開始有人預約，目前已超過6成。港區內的瓏豐水產表示，雖未接受預約，但許多人都透過網路詢問，當天是否可以來此烤肉，他們都回覆「若來時有位置，就可以烤肉。」
一旁的丸珍餐廳表示，他們只接受包廂預約，沒接受散客預約，不過，政府一宣布國慶焰火要在漁光島，就一直接到預約電話，但考慮到當天有交通管制，怕預約了卻沒來或是太慢來，都沒接受預約，只請來電者可早點來，若有位置就可進來用餐。
台南市政府推薦賞焰火景點：「戀愛廣場」、「觀夕平台旁空地」、「林默娘公園、台灣船園區」、「億載金城」及「龍崗國小旁四鯤鯓至黃金海岸海灘」。玩家另推薦有亞果碼頭、四草大橋處、四草海堤、安平商港旁及漁港附近面向漁光島的大樓、漁港四周空曠處。
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