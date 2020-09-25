台南近期最夯 海濱晚餐加國慶焰火

即將登場的國慶焰火將為台南帶來另波旅遊高峰，安平漁港周遭許多可觀賞到焰火的餐廳，民眾早已預約，有些只預約包廂，沒預約散客的餐廳，詢問度超過，預估會很熱鬧。亞果碼頭內的皮耶爵士餐廳頂樓餐位也被包下來，玩家說好期待花火星空。

台南市政府預估這次國慶焰火將至少為台南帶來20萬的旅遊人潮，雖然離雙十節還有半個月，但台南市許多飯店、民宿都已超過8、9成的訂房率，讓業者喜孜孜。

除了飯店業者爽，安平漁港周遭可以觀賞到國慶焰火的許多餐廳，也都早已被預約，「請上桌」陳老闆說，上月初就開始有人預約，目前已超過6成。港區內的瓏豐水產表示，雖未接受預約，但許多人都透過網路詢問，當天是否可以來此烤肉，他們都回覆「若來時有位置，就可以烤肉。」

一旁的丸珍餐廳表示，他們只接受包廂預約，沒接受散客預約，不過，政府一宣布國慶焰火要在漁光島，就一直接到預約電話，但考慮到當天有交通管制，怕預約了卻沒來或是太慢來，都沒接受預約，只請來電者可早點來，若有位置就可進來用餐。