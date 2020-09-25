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國慶焰火漁光島揪團瘋遊艇 想海上看煙火一艇難求

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南遊艇活動興起，今年國慶焰火，許多民眾準備在遊艇上看花火。記者鄭惠仁／攝影
台南遊艇活動興起，今年國慶焰火，許多民眾準備在遊艇上看花火。記者鄭惠仁／攝影

國慶焰火首度在台南舉行，地點又是漁光島，已興起乘遊艇看焰火熱潮，除了吸引外縣市遊艇來看熱鬧，台南可承租的遊艇都已預訂一空。有業者說，當中央宣布的隔天，遊艇馬上被預約，但因當天不能出港，只能在港區是美中不足，希望未來能有較好配套措施。

台南隨著安平遊艇碼頭的設置，以及去年亞果遊艇集團碼頭的成立，明顯帶動了遊艇熱潮，今年後疫情更掀起乘遊艇到澎湖南方四島的跳島旅遊熱，順便參加澎湖的花火節，海上欣賞焰火的璀璨與熱情。

當中央宣布今年的國慶焰火在台南安平，施放點在漁光島，再帶起乘坐遊艇觀賞焰火的熱潮。亞果遊艇集團的遊艇早已被會員預約，而其他業者能出租的遊艇也都被預約，已無船隻。台南帆船委員會副主委陳啟榕說，當政府一宣布國慶焰火在安平，隔天公司的遊艇就被預約，之後陸續有人要來租，只能說抱歉。

陳啟榕與帆船玩家胡台強說，他們近幾年都利用澎湖花火節乘坐遊艇到南方四島，並順便在海上看煙火，海上約有上百艘遊艇與帆船，已是世界有名的活動。原本想說，這次國慶焰火若能在外海看，將是擴大版的花火節，將更為精彩，但因基於安全，已規定當天船隻不能出港，遊艇只能在港區內，是美中不足處。

樂活國際航海學校執行長羅致遠表示，可利用這次國慶焰火當作是測試，發展為更有特色的花火節，為台南觀光增色。

胡台強說，安平是台灣最佳的船隻停泊點，政府也以半輔導方式，鼓勵民間發展遊艇事業與觀光，應給業者更大的發揮空間才是；希望明年能繼續在安平辦國慶焰火，並有更好配套措施。有玩家說，台南遊艇當天不能出港，但外縣市遊艇已蓄勢待發，當晚要在安平外海賞煙火。

安平的夕陽美，景也美，國慶日賞夕陽還能觀賞焰火。圖／樂活海洋國際航海學校提供
安平的夕陽美，景也美，國慶日賞夕陽還能觀賞焰火。圖／樂活海洋國際航海學校提供
台南遊艇活動興起，今年國慶焰火，許多民眾準備在遊艇上看花火。記者鄭惠仁／攝影
台南遊艇活動興起，今年國慶焰火，許多民眾準備在遊艇上看花火。記者鄭惠仁／攝影

遊艇 國慶 花火節

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