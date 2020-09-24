搬離台北明華園將設籍台南 市府：熱烈歡迎

有大批粉絲的明華園戲劇總團，明年將從目前台北市搬遷改落腳台南，明華園總團長陳勝福說，預計明年3月或10月就會設籍台南，正式時程則視場館整理進度而定。

明華園戲劇團將於10月17日在台南文化中心演出年度大戲「鯤鯓平卷」，流傳在北門南鯤鯓囝仔公與五府千歲宗教故事躍上戲劇舞台，今在南鯤鯓代天府舉行記者會，當家小生孫翠鳳等人演出精彩片段。陳勝福披露上述喬遷訊息。

陳勝福說，父親陳明吉創立明華園的起源地，就是在台南中西區石精臼，與台南市淵源深，明年會將明華園總團搬到台南設籍。

陳勝福是在台南市出生，曾在台南安南區讀過國中，台南市長黃偉哲說，台南市是文化古都，有豐富文化底蘊，國家級劇團明華園總團設籍搬到台南，南府全力歡迎，也會提供必要協助。

文化局長葉澤山也說，多年前明華園曾有意參與安南區天馬電台BOT案，後來無下文，之前陳勝福跟他說，想將總團搬來台南市東區，未來文化局會全力協助，讓大台南文化資源更為豐富。