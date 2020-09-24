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偏鄉棒球隊家長大力支持 開餐車陪比賽

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄鄉大崎國小棒球隊家長會開餐車陪球隊到外比賽。圖／嘉義縣諸羅山休閒體育協會總幹事吳韋呈提供
嘉義縣民雄鄉大崎國小棒球隊家長會開餐車陪球隊到外比賽。圖／嘉義縣諸羅山休閒體育協會總幹事吳韋呈提供

嘉義縣民雄鄉大崎國小棒球隊雖位於偏鄉，但比賽獲獎無數，更有家長主動開餐車陪學生比賽，成為比賽現場的一大亮點，大崎國小校長洪坤山表示，家長為培養孩子興趣，每到練習、比賽時間都願意全員出動出錢出力並到場加油，令人非常感動。

洪坤山說，其實每次出隊比賽，大家一方面希望贏，一方面又擔心贏之後，到外縣市比賽的經費來源，其中棒球隊家長聯誼會長因家中開早餐店，只要到附近縣市比賽，就會準備火鍋、粽子等食物，開早餐車到現場，讓學生吃的均衡、便宜，曾有其他棒球隊因學生吃不下便當，也向他們詢問是否可一起吃。

洪坤山表示，大崎國小學生數只有100多人，但棒球隊教練不會為讓棒球隊成績好揠苗助長，反而以鼓勵方式帶學生快樂學習，讓學生從零基礎到獲獎無數，學生也因此培養出興趣，甚至主動向教練表示自己想練球，運用午休、假日練習。

嘉義縣教育處表示，嘉義縣針對國小棒球隊分為競技組及社團組，競技組以參與全國賽為目標，花較多時間練習，參賽獲獎率較高、補助經費也多，目前大崎國小為社團組，但因該校實力不錯，教育處將鼓勵申請到競技組，另外如各校棒球隊遇到經費困難等問題，可知會教育處，根據相關補助核定經費。

嘉義縣諸羅山休閒體育協會總幹事吳韋呈表示，協會宗旨及球隊領隊林于玲有感於民雄體育資源稀少，望讓大家看到在地人對體育賽事的努力，非常珍惜大崎國小在棒球比賽的成就，大崎國小日前也受邀參與10月4日將於嘉義縣東石國中舉辦的和美少棒聯盟秋季聯賽，成為嘉義縣唯一一所受邀國小。

嘉義縣民雄鄉大崎國小棒球隊雖位於偏鄉，但獲獎無數。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉大崎國小棒球隊雖位於偏鄉，但獲獎無數。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉大崎國小棒球隊雖位於偏鄉，但獲獎無數。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉大崎國小棒球隊雖位於偏鄉，但獲獎無數。記者陳玫伶／攝影

嘉義 偏鄉 體育

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