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民眾投訴行道樹修剪「太粗魯」 台電：線路安全第一

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
讀者質疑行道樹修剪原本整齊美觀的行道樹（左）被胡亂砍伐；台電強調不會過度砍伐，會盡量維持樹形。記者周宗禎／攝影
讀者質疑行道樹修剪原本整齊美觀的行道樹（左）被胡亂砍伐；台電強調不會過度砍伐，會盡量維持樹形。記者周宗禎／攝影

本報讀者投訴，台電近來整修靠近電線的行道樹，施工人員非園藝相關人員，只依照台電要求鋸樹，最近許多原本整齊劃一的行道樹，被電鋸鋸得「亂七八糟」，今天在歸仁區凱旋路的行道樹枝幹也被「粗魯砍伐」，呼籲行道樹相關單位監督。

市府工務局表示，歸仁區當地行道樹，管轄權已移交歸仁區公所。歸仁區公所表示，區公所自行修剪行道樹，會委請專業單位整修，台電目前是由電業線路承包商負責，下午已派員到場要求不得過度修剪。台電台南區處則強調，維持電力供應正常是第一考量，有可能影響線路安全的樹木枝幹都必須移除，無法考量到行道樹的美觀。

台電台南區處表示，原台南市市區人口較集中供電線路多已地下化，但地下化成本高，原台南縣區仍有許多電線桿，部分緊鄰行道樹，修剪經常引來民眾甚至護樹團體不滿；台電以供電安全優先考量，無法兩全其美兼顧美觀，但也不可能胡亂砍樹，會要求承包商不須移除的枝幹就不要動，盡可能維持行道樹至少一定程度整齊。

讀者質疑行道樹修剪「太粗魯」，原本整齊美觀的行道樹（左）被胡亂砍伐。圖／讀者提供
讀者質疑行道樹修剪「太粗魯」，原本整齊美觀的行道樹（左）被胡亂砍伐。圖／讀者提供
讀者質疑行道樹修剪原本整齊美觀的行道樹（左）被胡亂砍伐；台電強調不會過度砍伐，會盡量維持樹形。記者周宗禎／攝影
讀者質疑行道樹修剪原本整齊美觀的行道樹（左）被胡亂砍伐；台電強調不會過度砍伐，會盡量維持樹形。記者周宗禎／攝影

行道樹 台電

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