民眾投訴行道樹修剪「太粗魯」 台電：線路安全第一

本報讀者投訴，台電近來整修靠近電線的行道樹，施工人員非園藝相關人員，只依照台電要求鋸樹，最近許多原本整齊劃一的行道樹，被電鋸鋸得「亂七八糟」，今天在歸仁區凱旋路的行道樹枝幹也被「粗魯砍伐」，呼籲行道樹相關單位監督。

市府工務局表示，歸仁區當地行道樹，管轄權已移交歸仁區公所。歸仁區公所表示，區公所自行修剪行道樹，會委請專業單位整修，台電目前是由電業線路承包商負責，下午已派員到場要求不得過度修剪。台電台南區處則強調，維持電力供應正常是第一考量，有可能影響線路安全的樹木枝幹都必須移除，無法考量到行道樹的美觀。