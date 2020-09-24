悲慘！3個兒子全部變成植物人 女獅會慰問都淚紅眼

雲林縣口湖鄉年近70歲的洪媽媽，3個兒子因早發性失智接連倒下，幾年來陸續成為近似植物人狀態，洪媽媽心如刀割，曾壓力大到一度想不開，今天雲林縣北英女獅子會前往慰問，聽洪媽媽細說多年來照顧三個病兒的心路歷程，不禁淚紅了眼眶。

雲林縣議員黃美蘭、北英獅子會長陳寶貴偕同王秀卿、陳彩霞、鄭彩玲等獅姊，今天參加創世基金會到宅服務團隊，抵雲林縣口湖鄉洪家。

陳會長等人輕輕握著著躺在病榻的洪媽媽兒子的手，幫忙修剪指甲並為乾燥脫屑的四肢塗抹乳液。也一邊聽年近七旬的洪媽媽，多年來所承受的苦，每位獅姊無不紅了眼眶「實在真可憐！」。

縣議員黃美蘭說，過去只知道創世基金會幫助許多弱勢植物人家庭，如今親眼看到這般情境，真叫人心疼！

年老的洪媽媽，三個兒子罹早發性失智，從六、七年前一個接一個發病倒下，經醫院檢驗得知是遺傳性的早發失智症，其父親早在二十多年前也是因罹此病過逝，洪媽媽回顧過往，不堪回首。

她說，三個兒子都已四、五十歲了，從約六年前一個個發病倒下，她如蠟燭三頭燒，家境原就拮据，三個唯一可依靠的兒子一個個倒下，她人生完全失去活下去的意義，曾想帶著三個病兒一起走，幸好創世基金會伸出援手，協助把老大和老二安置在安養院，她只照顧四十三歲的老么。

她感謝創世的援助，不收費用幫忙照顧兩個兒子，也不時協助她照護么兒，才讓她的夜暗人生透了光。洪媽媽堅強走過來，化解人間一場悲劇，她只想用餘生陪伴兒子走完人生。

同樣身為人母的女獅會長陳寶貴等人聽完頻頻拭淚，陳寶貴說，獅子會時常幫助弱勢，今天看到洪家兒子遭此不幸，三個兒子全是植物人，這般辛酸與無奈，是弱勢中的弱勢，秋節些許的慰問，也只是杯水車薪，期待更多善心人能協助洪家，給予更多關懷。