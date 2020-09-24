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嘉市公立幼兒園冷氣老舊開了又跳電 市府將逐年換新

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市公立幼兒園冷氣多老舊，開了也不冷。圖／市議員鄭光宏提供
嘉義市公立幼兒園冷氣多老舊，開了也不冷。圖／市議員鄭光宏提供

嘉義市公立幼兒園設立時都裝冷氣，但年代久遠，有些幼兒園的冷氣近20年，開了也不能，學童常汗流狹背，有些幼兒園雖然因應增班裝了冷氣，但因電力系統老舊，頻繁跳電，教育處長林立生表示，若有跳電問題將隨時派員檢修，另外也會逐年編列經費汰舊換新冷氣。

市議員鄭光宏表示，日前接獲民眾投訴指出市立幸福幼兒園經常發生跳電，了解後才知去年新增四個班級，雖然中央有補助經費添購冷氣，但沒有餘力抽換老舊電線、改善配電系統，造成一開冷氣就跳電，該園於民國96年設立時只有4班，現在已達13班，當年的電力系統如今已無法負荷。

鄭光宏走訪嘉義市三間公立幼兒園，發現都有老舊冷氣的問題，吳鳳幼兒園因冷氣效能太差，開了也不冷又耗電，學童常常流汗上課，且修繕經費只剩400元，也有幼兒園冷氣是民國92年裝。

鄭光宏說，三間公立幼兒園從園長到工友、都把資源用在孩子身上，辦公室33到35度的高溫，還是捨不得開冷氣、甚至沒有冷氣可以開，雖然目前市府面臨高額的鐵路高架化自籌款壓力，仍然應該逐年編列經費、逐項改善公立幼兒園的設備。

林立生說，早年透過中央和市府自籌款，讓每間幼兒園都有冷氣，因此這波國中小學全面裝冷氣和改善新風系統等政策，並沒有把幼兒園納入，但幼兒園冷氣確實年代久遠，市府會逐年編列經費汰舊換新，若發生跳電等現象，也會立刻派人檢修。

嘉義市公立幼兒園冷氣多老舊，開了也不冷。圖／市議員鄭光宏提供
嘉義市公立幼兒園冷氣多老舊，開了也不冷。圖／市議員鄭光宏提供
嘉義市立吳鳳幼兒園因冷氣效能太差，開了冷氣也不冷，學童常常汗流狹背。圖／嘉義市議員鄭光宏提供
嘉義市立吳鳳幼兒園因冷氣效能太差，開了冷氣也不冷，學童常常汗流狹背。圖／嘉義市議員鄭光宏提供
嘉義市議員鄭光宏（右）視察公立幼兒園的電力系統，發現多已老舊。圖／嘉義市議員鄭光宏提供
嘉義市議員鄭光宏（右）視察公立幼兒園的電力系統，發現多已老舊。圖／嘉義市議員鄭光宏提供
嘉義市公立幼兒園冷氣多老舊，開了也不冷。圖／市議員鄭光宏提供
嘉義市公立幼兒園冷氣多老舊，開了也不冷。圖／市議員鄭光宏提供

幼兒園 嘉義

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