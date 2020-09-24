影／陸軍睦鄰經費喬不攏 雲林林內鄉代火爆槓上烏塗村

雲林縣林內鄉烏塗村今天上演代表會和村民互槓的戲碼，過程中雙方一度大聲怒斥對方「失職」，且差點扭打；村民氣憤控訴，鄉代會上月召開臨時會，針對陸軍砲陣指揮部編予烏塗村的敦親睦鄰經費討論，其中有代表質疑該村所編項目是在「浪費公帑」，決議暫時擱置，此舉引發村民不滿，上月27日在社區活動中心掛上黑布條以示抗議，鄉代會昨天二度召開臨時會直接刪掉大部分預算，僅剩12萬元，雙方最後沒有共識，不歡而散。

「代表沒那麼稀罕！」烏塗村民怒氣沖沖抗議，控訴代表會「為何沒問清楚、也不讓人解釋就刪除預算？」「有這些預算就是罪惡的來源！」。

據悉，國防部2008年起提供敦親睦鄰經費，除鄰近陣地的重興村，鄰村烏塗、烏麻去年開始也申請補助，今年兩村約各有100萬經費，烏塗村依此編列採購村鄰使用的滅火器、修繕社區廁所等項目，不料遭代表會質疑「需要這麼多錢嗎？」決議先擱置此預算，並要求附上清楚的採購明細。

「無緣無故被凍結預算，當然感到不解！」烏塗村長張翠屏說，黑布條是想村民想表達的意見，「代表會要求烏塗村說明，也應該相對傾聽民意才是。」

代表黃清得說，「代表有監督之責，對預算有異議，要求村出面協調預算使用，有何不合理？」原本擱置的作為是希望雙方能好好協調，但該村始終拒絕協商，因此昨天二度開會，決定刪掉有異議的項目。

今天代表會6位代表到烏塗社區活動中心視察去年採購的設備，確認該村過去是否有「合理採購」，讓部分村民感覺像在「秋後算帳」；視察過程雙方一度戰火交鋒，最後對於被刪掉的睦鄰經費仍沒有共識，不歡而散。

林內鄉公所說明，睦鄰經費是由公所統籌、執行辦理項目，且該案是經過國防部審議的結果，也已依採購法同意執行的項目。

張翠屏說，這筆預算是專案經費，非公所及代表會的經費，應站在村民立場，為民爭取福利，且預算編列是經過每位村民，每月1日開村町會議討論出的共識，會議記錄也皆有送到公所民政課及國防部，全程公開、透明。