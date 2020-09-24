台南推閱讀理解平台「布可星球」 學生拚閱讀救星球

台南市教育局為提升學生閱讀理解力，扎根學力基礎，打造幼兒園到高中的閱讀理解平台「布可星球」，開放3個月來，已累計73萬星球能量、62萬人次瀏覽、6043人加入挖掘「布可」，其中安平區億載國小、北區公園國小、東區崇明國小市累計能量前3名。

教育局長鄭新輝表示，學生通過閱讀測驗後，能夠成功挖掘出「布可能量」，最後影響整個「布可星球」的進化，免於滅亡，愈來愈多的學生躍躍欲試，也讓閱讀變得好玩又有創意。

台南市教育局表示，打造「布可星球」平台（https://read.tn.edu.tw/），主要在推動閱讀，而推動平台的關鍵除了老師，就是書籍，看完書才能上線測驗。因此，教育局已在9 月6日完成500種優良選書的購置，每種書將會有30本，讓師生都有共同讀本，後續會再添置更多書籍。這些優良圖書將配送到全市39校的書庫據點，老師只要上愛的書庫系統借閱，就會透過物流系統配送到學校，讓班級共讀更方便。

億載國小校長林志政表示，今年暑假布可星球就已出現在億載國小的暑假作業中，學生和家長勤跑圖書館，為的就是看完書之後能到布可星球裡挖掘任務，累積布可能量，學得更多。小三學生鄭迪恩說，透過挖掘任務可加深對書本的理解，逐一克服閱讀上的盲點，讀得更深入，也能了解作者傳達的意涵。陳姓家長說，透過布可星球拉近與孩子間的閱讀關係，暑假間完成近90親子共讀。

公園國小校長吳淑芬說，該校結合圖書館建立布可星球書籍專書區，更將平台做為全校暑假自主學習作業之一，鼓勵親子共讀，透過平台的優良圖書選集與問題引導，有系統的理解書籍內容，養成閱讀習館並提升理解能力。