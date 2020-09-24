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掌握公車動態 嘉義縣政府APP「嘉義縣iBus 2.0」升級

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府108年開發「嘉義縣iBus 1.0」APP，重新規畫並完成系統改版，升級為「嘉義縣iBus 2.0」APP，並提供七大服務資訊，歡迎下載使用。圖／縣府提供
嘉義縣政府108年開發「嘉義縣iBus 1.0」APP，重新規畫並完成系統改版，升級為「嘉義縣iBus 2.0」APP，並提供七大服務資訊，歡迎下載使用。圖／縣府提供

嘉義縣政府108年開發「嘉義縣iBus 1.0」APP，為提供更人性化、直覺化的使用介面以及能夠應用於各作業系統及手機、平板等行動裝置，縣府重新規畫並完成系統改版，升級為「嘉義縣iBus 2.0」APP，並提供七大服務資訊，在持續更新換貼新型候車資訊中，也將QRcode整合於候車亭內，民眾搭車時掃描QRcode即可下載APP並使用。

嘉義縣iBus2.0包含以下功能：一、公車動態查詢：以關鍵字搜尋預定搭乘路線，即時掌握公車動態及預定到達時間；二、站牌查詢：根據使用者所在地點或自定地點查詢附近站牌或依各鄉鎮搜尋站牌位置；三、轉乘規畫：民眾可自行輸入起訖點，交由系統規畫最適宜的乘車路線。

四、觀光資訊：提供嘉縣知名觀光景點及站牌位置，方便民眾規劃乘車路線；五、最新消息：可掌握嘉縣各客運業者最新訊息；六、相關連結：整合台鐵、高鐵或各航班資訊及相關政府單位官網；七、我的最愛：加入經常搭乘的路線，快速且即時查詢公車動態。

縣府表示，因嘉義縣多數公車路線由市區深入各鄉鎮聚落，行駛距離及班距較長，藉由「嘉義縣iBus 2.0」APP幫助民眾即時了解公車資訊、節省候車時間，讓搭公車更方便；在4個多月的開發期間內，持續與廠商檢討整體設計、使用者介面、路線資料及開放測試等內容，藉由此次升級改善軟硬體不足的地方，希望提供民眾耳目一新且便利的感受。

未來將持續依使用者的回饋意見更新程式，讓更多人得以體驗最佳的服務及功能，歡迎民眾搜尋「嘉義縣iBus 2.0」APP，並多加下載使用、分享及評分。

嘉義縣政府108年開發「嘉義縣iBus 1.0」APP，重新規畫並完成系統改版，升級為「嘉義縣iBus 2.0」APP，並提供七大服務資訊，歡迎下載使用。圖／縣府提供
嘉義縣政府108年開發「嘉義縣iBus 1.0」APP，重新規畫並完成系統改版，升級為「嘉義縣iBus 2.0」APP，並提供七大服務資訊，歡迎下載使用。圖／縣府提供
嘉義縣政府108年開發「嘉義縣iBus 1.0」APP，重新規畫並完成系統改版，升級為「嘉義縣iBus 2.0」APP，並提供七大服務資訊，歡迎下載使用。圖／縣府提供
嘉義縣政府108年開發「嘉義縣iBus 1.0」APP，重新規畫並完成系統改版，升級為「嘉義縣iBus 2.0」APP，並提供七大服務資訊，歡迎下載使用。圖／縣府提供

嘉義 公車 高鐵

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