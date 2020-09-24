全教總點名嘉義縣私幼違規 幼教協會：輔導重於裁罰

全國教師工會總聯合會昨天開記者會，公開全國幼兒園違規樣態統計，超收、黑牌教保員佔大宗，其中私幼3年違規1724件，以嘉義縣違規率43.24%最高。對此，嘉縣幼教協會理事長鄭中文說，各縣市對違規裁罰標準不一，建議主管機關以輔導、勸導改善為主，而非動輒開罰。

針對師生比不符規定，鄭中文表示，因之前幼教待遇未提高，幼保系招生不足，畢業生大多進公幼，導致私幼聘合法幼教困難，目前待遇提高，招生增加後，師生比不符會逐步改善。

全教總公布全國私幼違規樣態最高者為「超收、師生比不符合」佔36.53%，其次進用未具教保資格人員29.20%，以及進用員工後未按時造冊核備4.56%，未按規定辦理平安保險、違反空間面積規準也個別佔有3%。

各縣市裁罰統計，新北市以22.33%排名第一，其次則為桃園市17.48%。各縣市私幼違規比例排序，以嘉義縣整體違規率43.24%為最高，37所私幼中就有16所有違規紀錄。

縣府教育處說，嘉縣106年至今稽核裁罰私幼20家，扣除已歇業，違規17所占全縣私幼園49家，比率為34.7%；每年針對縣內私幼定期稽核，私幼每年至少1次需接受縣府到園稽核輔導。

最常見違規師生比不符，件數近6成，其次是進用未具教保服務資格人員及經營設立許可以外業務，教育處依規定命限期完成改善並處以罰鍰，屆期複查未改善者，加重處罰，稽核輔導並非以裁罰為目的，是維護幼兒及教保服務人員權益，

教育處長陳添丁強調，保障幼兒受教權是政府基本責任，依法公告幼兒園違規裁罰紀錄，不僅滿足家長知的權利，也是讓幼兒園所有警惕，促使嘉縣幼教環境越來越好。