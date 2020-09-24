打通交通瓶頸 學甲南53線斥近3千萬將拓寬

打通東學甲交通瓶頸，台南市政府投入2800萬元，下月辦理學甲區南53線道路拓寬，預計半年後完工，往來下營、麻豆將更便捷。

台南市政府說，為實踐市長黃偉哲「大台南便捷交通網」政策，溪北加速開通便捷聯絡道路，工務局預計10月中旬進行學甲區南53線(台19線至西寮排水分線)道路拓寬工程，增進地方發展。

工務局表示，南53線道路原既有道路狹小寬度僅約5至6公尺，因地方需求，前段西寮排水分線至174線道路已完成開闢拓寬為12公尺，未完成通往台19線的後半段，則成為交通瓶頸出入十分不便。

市府為利區域發展及民眾通行便利，遂納入年度預算辦理南53線（台19線至西寮排水分線）後段道路的開闢拓寬，仍拓寬為12公尺，長度約366.7公尺，總經費約2800萬元（用地費1200萬元、工程費1600萬元）。

工務局說，學甲區南53線後段道路拓寬工程，已於9月初決標，正辦理自來水、台電、電信、太陽能光電、農田水利會等管線單位遷移銜接協調相關作業，預計將於國慶連假後動工，工期180日曆天，工程包括銜接學甲、瓦寮排水、路基拓寬、AC鋪設、路燈等，採半半施工。