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因攝影愛上家鄉 他用照片分享竹崎人文歷史
嘉義縣竹崎鄉在地攝影師賴國華，本職為竹崎鄉公所資訊公務員，長期以空拍機拍攝竹崎美景、人文，並以暱稱深海魚聞名，他表示，因與友人到全台環島練習攝影，才發現家鄉的美，決定以相機記錄竹崎並分享到網路上，讓更多人認識這裡。
賴國華的攝影主題多為人文、阿里山林業鐵路及宗教活動，他表示，他的父親、阿公都曾是林鐵的員工，因此對林鐵特別有感情，但會拍林鐵，是因曾傳林鐵將廢線，他說，以前總覺得林鐵就在那裡不重視，當發現即將消失才突然意識到不趕快紀錄就沒了，多年來陸續拍到許多珍貴照片。
賴國華在工作之餘常接觸各村落人文、口述歷史，為找尋系統性工具，以記錄下這些逐漸凋零的故事，去年起就讀嘉義大學應用歷史學系暨研究所，並到各地開辦攝影、人文講座與在地年長者互動，預計後年可出版探討竹崎客家文化、聚落、鐵道等的研究論文，讓更多人認識竹崎豐富的歷史。
賴國華表示，他大學從資訊科系畢業後，剛好竹崎鄉公所缺資訊人員，父母也不希望他離家太遠，在公所一待就是20多年，當時數位相機剛起步，公所認為相機與資訊有關，將相機交給他，運用工作之餘，拍攝首長的活動紀錄，過了5、6年逐漸發現有時拍得不好，開始研究攝影技巧。
賴國華說，記得有次首長到環保署領環境清潔獎，但每位首長只有5秒鐘時間，要拍2、3張照片，能用的卻不多，壓力很大，為練習攝影，運用休假與友人到台灣各大風景區拍照，長期拍下來發現少了一個感覺，後來才知道是與自身經歷有關，如在竹崎街上拍照，他會因土地情感拍出不同感受。
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