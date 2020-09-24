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雙鋼印口罩今上路 台東縣全面換售完成
雙鋼印口罩「MD」及「Made In Taiwan」今天上路，台東縣45家藥局及16個鄉鎮市衛生所全面換售，縣衛生局表示，全縣販售口罩均為中央配送，民眾可放心購買。
衛生局指出，由於台東沒有口罩製造廠，全縣45家藥局及16個鄉鎮市衛生所口罩貨源，均由中央衛福部統一配送國家隊製造的口罩，昨天停售一天全面更換新口罩，經抽樣檢查均符合規定。
衛生局表示，新口罩昨天由郵政總局配送到台東，衛生局配合中央展開清查，並要求藥師公會和衛生所逐一開箱檢查，3次的清查口罩均印有「MD」及「Made In Taiwan」雙標示。
台東縣藥師公會理事長廖秀玲表示，目前藥局販售的平面式醫用口罩均有標示「MD」或「Made In Taiwan」的字樣，而且郵局將口罩送到藥局後，第一時間就先開封檢視每一片口罩，確認沒有問題再裝入紙袋販售給民眾，同時民眾購買時，也會當場清點確認。
廖秀玲表示，避免民眾有疑慮，藥局外也張貼宣導海報，教導民眾如何辨識真假口罩。
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