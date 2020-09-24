聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市議員黃思婷與丈夫攜手投入公益 盼少些政治色彩
嘉義市議員黃思婷與丈夫郭福利長期關懷弱勢，投入公益不遺餘力，去年成立嘉義市深聽關懷協會，由郭福利擔任理事長，夫婦倆在寒冬時為邊緣戶送暖，疫情期間也送乾洗手液和次氯酸水給弱勢團體，但黃思婷因為議員身分未加入協會，默默在背後支持丈夫，希望少些政治色彩，讓更多人加入協會投入公益。
黃思婷與郭福利結婚8年，育有兩女，很多公益活動都能見到兩人身影，郭在嘉義市開壽司店，常常與2、3個朋友到育幼院和教養院送物資，去年8月，夫婦倆希望集結更多力量，可以固定辦公益活動，便成立協會，取名「深聽」希望能深入傾聽市民聲音，短短一年，已有200人加入，都是40歲以下的年輕人。
疫情期間，兩人邀請網紅「罔腰尬鳳梨」捐乾洗手液3千瓶給身心障礙者、弱勢團體等，他們得知血庫告急，也辦捐血活動，並聯合在地企業，只要捐500C.C的血就能領漢堡、健身體驗券等。
黃思婷說，雖然參與籌辦協會，但因為議員身分沒有加入，現在年輕人不太喜歡政治，不希望協會有太多政治色彩，把做公益的榮耀留給協會，但她每場公益活動都會到，與丈夫是互補角色，希望幫助更多人。
「感謝妻子支持我想做的事」，郭福利說，希望協會能讓嘉義的愛無所不在，「深聽」台語音同「傾聽」，深入傾聽大家的需求，與妻子互相支持協助，希望協會是團體合作，不將光環放在誰身上，讓身邊的朋友一起感受投身公益的樂趣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言