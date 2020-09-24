嘉市議員黃思婷與丈夫攜手投入公益 盼少些政治色彩

嘉義市議員黃思婷與丈夫郭福利長期關懷弱勢，投入公益不遺餘力，去年成立嘉義市深聽關懷協會，由郭福利擔任理事長，夫婦倆在寒冬時為邊緣戶送暖，疫情期間也送乾洗手液和次氯酸水給弱勢團體，但黃思婷因為議員身分未加入協會，默默在背後支持丈夫，希望少些政治色彩，讓更多人加入協會投入公益。

黃思婷與郭福利結婚8年，育有兩女，很多公益活動都能見到兩人身影，郭在嘉義市開壽司店，常常與2、3個朋友到育幼院和教養院送物資，去年8月，夫婦倆希望集結更多力量，可以固定辦公益活動，便成立協會，取名「深聽」希望能深入傾聽市民聲音，短短一年，已有200人加入，都是40歲以下的年輕人。

疫情期間，兩人邀請網紅「罔腰尬鳳梨」捐乾洗手液3千瓶給身心障礙者、弱勢團體等，他們得知血庫告急，也辦捐血活動，並聯合在地企業，只要捐500C.C的血就能領漢堡、健身體驗券等。

黃思婷說，雖然參與籌辦協會，但因為議員身分沒有加入，現在年輕人不太喜歡政治，不希望協會有太多政治色彩，把做公益的榮耀留給協會，但她每場公益活動都會到，與丈夫是互補角色，希望幫助更多人。