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雙鋼印口罩配售未出現排隊人龍 藥師：擔心出現退換貨
為防杜冒充台灣製醫用口罩流入實名制通路，中央流行疫情指揮中心規定的國家隊雙鋼印口罩，今天開始配售，嘉義縣藥局未出現過去大排長龍情形，但藥師李宗旭指出，有的國家隊廠商雙鋼印在單側，有的雙側；擔心客戶拿舊口罩來退換貨，中央至今未公布配套措施。
李宗旭說，統一配發給藥局的雙鋼印實名制口罩，中央未給藥師統一的識別圖案，只提雙鋼印，寄來的廠商口罩，雙鋼印ＭＤ、Made InTaiwan英文字，有的出現在口罩下方單側，有的在雙側；有廠商大人與小孩用的口罩雙鋼印位置不同。
藥師面對客戶質疑，難回答，另雙鋼印口罩配售，客戶拿舊口罩來退換貨，要如何處理？中央還未定配套措施，藥師配售實名制口罩，站在防疫第一線，口罩雙鋼印新版配售，一開始還會亂一陣子。
口罩國家隊接連出包，冒充台製醫用口罩流入實名制通路後，引發消費者恐慌退換貨。嘉義縣衛生局代局長趙紋華日前帶隊稽查嘉義唯一的口罩國家隊-朴子市昭惠實業公司，查驗原料及成品來源，業者出具採購原料不織布、熔噴布等國內上游廠商證明及檢驗文件，全部符合規定。
昭惠公司說，國家工具機隊協助安裝口罩機雙鋼印，目前每天生產的口罩都印上雙鋼印，ＭＤ、ＭADE IN TAIWAN英文字樣分別印在兩側，昭惠口罩有綠、藍色系兩種，未再印上昭惠英文名稱YASCO字樣。
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