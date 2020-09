雙鋼印口罩配售未出現排隊人龍 藥師：擔心出現退換貨

為防杜冒充台灣製醫用口罩流入實名制通路,中央流行疫情指揮中心規定的國家隊雙鋼印口罩,今天開始配售,嘉義縣藥局未出現過去大排長龍情形,但藥師李宗旭指出,有的國家隊廠商雙鋼印在單側,有的雙側;擔心客戶拿舊口罩來退換貨,中央至今未公布配套措施。

李宗旭說,統一配發給藥局的雙鋼印實名制口罩,中央未給藥師統一的識別圖案,只提雙鋼印,寄來的廠商口罩,雙鋼印MD、Made InTaiwan英文字,有的出現在口罩下方單側,有的在雙側;有廠商大人與小孩用的口罩雙鋼印位置不同。

藥師面對客戶質疑,難回答,另雙鋼印口罩配售,客戶拿舊口罩來退換貨,要如何處理?中央還未定配套措施,藥師配售實名制口罩,站在防疫第一線,口罩雙鋼印新版配售,一開始還會亂一陣子。

口罩國家隊接連出包,冒充台製醫用口罩流入實名制通路後,引發消費者恐慌退換貨。嘉義縣衛生局代局長趙紋華日前帶隊稽查嘉義唯一的口罩國家隊-朴子市昭惠實業公司,查驗原料及成品來源,業者出具採購原料不織布、熔噴布等國內上游廠商證明及檢驗文件,全部符合規定。