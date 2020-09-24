國慶焰火首度在台南 市府籲遊客雙鐵運輸

國慶焰火今年首度在台南登場，預估20萬人湧進安平漁光島及周遭區域，台南市政府今天公布交通管制須知，建議遊客多利用高鐵及台鐵的「雙鐵運輸」，再搭配免費接駁車進場。

今年國慶焰火將在台南市安平區漁光島布彈施放，台南市政府交通局公布交通管制須知，規劃「雙鐵運輸最方便、停車轉乘多選擇、分層分時管制佳、散場調撥好順暢」的疏運4法寶，以分散人潮及確保交通順暢。

交通局建議遊客使用高鐵及台鐵的「雙鐵運輸」，市府將在台南火車站及高鐵台南站準備140輛免費接駁車，以2分鐘至4分鐘一班提供接駁服務，且可在主會場附近下車，最是方便。

自行開車遊客可就近依3大開車動線「停車轉乘」；停車場分布於會場北側的鹿耳門天后宮停車場、四草大眾廟停車場；會場東側的運河星鑽臨時停車場、市府周邊停車場；會場南側四鯤鯓臨時停車場、喜樹路臨時停車場等。市府同時規劃170輛免費接駁車，以1分鐘至5分鐘一班提供停車轉乘的接駁服務。

因應會場主、副舞台及美食市集聚集人潮安全及焰火晚會龐大車潮，當天將實施行人徒步區及交通管制等「分層分時」管制措施。

行人徒步區將規劃3大區，分別是台灣船園區（含林默娘公園、億載金城），範圍涵蓋安億路、光州路（不含光州路）以西，及觀夕平台、戀愛廣場，包含世平路以西及安南區四草大道80巷以南，及清水路以北的四鯤鯓。

在交通管制上，育平路以西自中午12時起管制汽車進入，下午2時起擴大為本田路1段及本田路2段（大眾路－北汕尾一路）以南、華平路以西、濱南路以西管制汽車進入，但仍開放一般機車及管制區內居民持汽車通行證進入；管制區並規劃部分路段作為機車臨時停車空間。

至於晚會散場的人潮疏運及交通，晚上8時至12時將實施「散場調撥」，規劃3條調撥車道及2條單行道，及重要路口實施轉向管制。

另外，國慶籌備委員會將於26日在安平漁光島布彈試放800顆焰火，當天晚上6時至10時，觀夕平台周邊（安北路以南，世平路以西），及林默娘公園、億載金城周邊（光州路及安億路）將實施行人徒步區管制，管制區內僅供住戶、緊急救護、公車及公務車通行。

布彈試放散場管制晚上8時起實施，和緯路、民權路及安平路東向車道於中華西路口禁止右轉、永華路東向車道於中華西路口禁止左右轉、健康路東向車道於中華西路口禁止左轉。