國慶焰火在台南 轉乘、接駁、交管須知看這裡

今年國慶焰火在台南安平登場，為分散觀賞人潮與確保交通順暢，台南市政府規畫「雙鐵運輸最方便、停車轉乘多選擇、分層分時管制佳、散場調撥好順暢」的疏運4法寶，希望有效導引民眾觀賞焰火。

台南市交通局長王銘德表示，為服務使用「雙鐵運輸」的民眾，市府在台南火車站及高鐵台南站共準備140輛免費接駁車，每2到4分鐘一班，提供接駁服務在主會場附近下車。

自行開車前來的民眾，則可就近依3大開車動線「停車轉乘」。民眾可就近在會場北側的鹿耳門天后宮停車場、四草大眾廟停車場，東側的運河星鑽臨時停車場、市府周邊停車場，以及南側四鯤鯓臨時停車場、喜樹路臨時停車場等處停車轉乘，市府也規畫170輛免費接駁車，以1到5分鐘一班方式提供接駁服務，就近接送民眾進入各大觀賞區。

王銘德表示，為確保會場主、副舞台及美食市集所聚集的人潮安全，當天將實施行人徒步區及交通管制等「分層分時」管制措施。

行人徒步區有3大區，上午10時開始的台灣船園區（含林默娘公園、億載金城），範圍包括安億路、光州路以西（不含光州路）；中午12時開始的觀夕平台、戀愛廣場，範圍包含世平路以西及安南區四草大道80巷以南；另外還有四鯤鯓，範圍為清水路以北。

交通管制部分，育平路以西從中午12時開始管制汽車進入，下午2時起擴大為本田路一段及本田路二段（大眾路—北汕尾一路）以南、華平路以西、濱南路以西管制汽車進入，但仍開放一般機車及管制區內居民持有汽車通行證者進入；管制區內也規畫部分路段作為機車臨時停車空間。

晚上8時到凌晨0時，將實施「散場調撥」等配套措施，有3條調撥車道及2條單行道，以及重要路口實施轉向管制。屆時和緯路調撥一車道供東向離場，於中華西路口禁止右轉；永華路（育平路—中華西路）調撥一車道供東向離場，東向全線禁止左右轉；健康路（育平路—中華西路）調撥一車道供東向離場，東向全線禁止左轉；安平路（安北路—中華西路）實施東向單行管制，路段禁止右轉承天橋及華平路，於中華西路禁止左右轉；華平路（安平路—和緯路）實施北向單行管制；民權路（安北路—中華西路）於華平路口、中華西路口禁止右轉。

另外，配合9月26日國慶焰火試放活動，26日當天下午6時至10時，觀夕平台周邊（安北路以南、世平路以西），以及林默娘公園及億載金城周邊（光州路及安億路）也將實施行人徒步區管制，管制區內僅供住戶、緊急救護、公車及公務車輛通行。

下午8時開始實施散場管制，和緯路、民權路及安平路東向車道在中華西路口禁止右轉、永華路東向車道於中華西路口禁止左右轉、健康路東向車道於中華西路口禁止左轉。