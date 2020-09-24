海揚捐贈嘉縣學生月鯧魚 翁章梁：校園推行慢魚運動

國內水產業前3大貿易集團海揚公司總經理林廷芳，上午捐贈遠洋捕撈的月鯧魚，給嘉義縣98所偏遠學校及體育班共6128名學生，每人一隻魚加菜，縣長翁章梁帶教育處長陳添丁及校長受贈，翁章梁說，台灣四面環海，養殖漁業發展，魚富含營養，但現在多數學生不愛吃魚，也不懂魚，校園應推動「慢魚運動」，教育學生知魚、吃魚。

海揚公司成立於2001年，2年前斥資6.8億元，在屏東縣農業生物科技園區，設置水產加工廠及冷凍物流鏈，攜手漁民前進全球外銷市場，經前屏東縣長、前農委會主委曹啟鴻居間安排，促成海揚公司捐贈月鯧魚給嘉義縣學生。

黑鯧、白鯧、銀鯧等是市面上常見的鯧魚品種，一般人對月鯧魚比較陌生，林廷芳說，月鯧魚是遠洋漁船在南美洲國家蘇利南附近海域捕撈，捕撈後急速冷凍，鎖住甜味，骨軟刺少，肉嫩美味，高蛋白低脂肪，適合全家老小吃。

林廷芳說，現在學生愛玩3Ｃ、喜歡西式速食、肉食，其實魚營養豐富，對成長中的學生不可缺，捐魚給學生加菜，希望推動校園魚食文化，讓學生頭好壯壯。