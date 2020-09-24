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珍貴！ 虎頭埤跨越百年老照片 見證台灣第一水庫演變

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
1928年中村校長送別紀念帖中的日本時期虎頭埤。圖／葉陶楊坊提供
1928年中村校長送別紀念帖中的日本時期虎頭埤。圖／葉陶楊坊提供

虎頭埤風景區舉辦「遇見臺灣第一水庫古往今昔」老照片徵集活動，民眾共提供老照片年代從日本時代一直到1990年計有114幀老照片，跨越近百年見證台灣第一水庫的演變，相當珍貴，經專業評審老師評選出優選30幀、佳作23幀，將於10月中在新化武德殿展出，佳作作品將在該所網站鏈結提供瀏覽，歡迎屆時前往參觀，也歡迎再前往虎頭埤風景區現地憶往。

虎頭埤風管所表示，遴選出的老照片其中有日本時代遊湖船、涼亭（今虎月吊橋旁八角亭），對照當時1929年臺灣民報刊載：新化虎頭埤自去年（1928年）當選十二勝景以來，街民不惜犧牲、修整道路、建設橋梁、以資來觀者之利便。又前已買置遊覽船5艘、大可容納12人、小可容5人，近又建涼亭二座、一在孤島、面積20坪、一在坪邊、面積4坪、具蓋紅瓦、青山綠水、遙望之不背萬綠叢中一點紅之喻、實為名勝地多添一景趣。搭配選出的老照片及當年報導文字敍述，可發現許多虎頭埤歷史由來。

虎頭埤風管所指出，此次老照片評選標準依拍攝的歷史意義、老照片的特殊性與完整性及照片品質清晰狀況選出，年代從日本時代到1990年代，有風景照、人物照、家庭親友及學生郊遊合照皆有，共同見證虎頭埤風景區近百年來各階段歷史變化，特別是吊橋部份，可發現日本時代簡易的鐵線橋、1953年國民政府剛來時曾修建的第二代吊橋，與現今2005年重修過後的比較，可以深刻感受到時代的變化。

遴選出最多的是1960-1980年代間家庭旅遊、學生郊遊的老照片，襯底的風景區各年代背景，有著許多人的共同歷史記憶與回憶，讓許多相片中醞藏的老故事得以分享、傳頌，同窗好友、家族親友間共同的歷史回憶可以延續彼此間的友情、親情。

交通部觀光局補助的臺南新化區經典小鎮系列活動開跑，其中台南市觀光旅遊局虎頭埤風景區配合進行「遇見臺灣第一水庫古往今昔」老照片徵集活動，自8月1日開始徵集，至9月15日截止，預計徵選30幀，最後計收到114幀老照片，老照片的確喚起不少人的共同歷史記憶，也吸引不少人舊地重遊，期待透過各階段的老照片，重新認識這座1930年代曾經是全台最大的公園。

1969年至虎頭埤家庭旅遊。圖／王榮森提供
1969年至虎頭埤家庭旅遊。圖／王榮森提供
1989年與同梯虎頭埤一日遊。圖／潘文欽提供
1989年與同梯虎頭埤一日遊。圖／潘文欽提供
約1933年拍攝之八角亭。圖／楊美蘭提供
約1933年拍攝之八角亭。圖／楊美蘭提供

虎頭埤

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