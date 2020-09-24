台南孔廟文化節明晚登場 四周道路實施交管

2020台南孔廟文化節循環市集藝條街活動，明天晚上8點起至27日晚上10點，在中西區南門路登場，市警二分局今天說，南門路從友愛街到府前路段將進行交通管制，請用路人配合提前改道。

這場活動由台南市經濟發展局與孔廟商圈合辦，交通管制時段：9月25日晚上8點起至9月27日晚上10點止。路段：台南市中西區南門路（友愛街─府前路）。

周邊停車場資訊:一般小型汽車停車空間將規劃於商圈周邊停車場，路邊停車格：嘉南農田水利會外側停車格（友愛街），台灣文學館地下停車場（友愛街進入）26格，葉石濤文學廣場（原州廳廣場）30格，忠義國小內8格，建興國中內60格，台南女中鄰近停車場50格，中山國中80格，永福國小30格，成功國小50格。

機車停車空間將規劃於附近府前路、友愛街、南門路、開山路等路邊機車停車格。

市警二分局交通組提醒用路人配合提前改道，同時依交通疏導人員指揮行車及注意交通安全，並請參加遊客善用周邊停車場。