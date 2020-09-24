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台南「煙花漁光餅」對準國慶焰火 虱目魚、月光與花火

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
南英商工結合虱目魚主題館，研發出「煙花漁光餅」，迎接國慶焰火。記者鄭惠仁／攝影
南英商工結合虱目魚主題館，研發出「煙花漁光餅」，迎接國慶焰火。記者鄭惠仁／攝影

台南市南英商工配合國慶焰火，運用在地的米穀粉、地瓜及蛋黃加上跳tone的虱目魚，製作出獨一無二的「煙花漁光餅」。校長陳志隆表示，煙花漁光餅是結合虱目魚主題館，由「菠特傑蔬果烘焙坊」負責人高誌鍵教導學生研發出口味相融，更別具特色的月餅。

農委會今年推出「食農教育推廣計畫」，目的之一在推廣吃魚文化，參與此計畫的虱目魚主題館，以生活化的方式來推廣吃虱目魚。負責人盧靖穎持續將虱目魚融入各式特色物產的點子，這次透過產學合作，在南英商工餐飲管理科師生的巧手下，融合象徵月光的蛋黃及代表漁光煙火的虱目魚鬆，「煙花漁光餅」因而誕生。

加入虱目魚的「煙花漁光餅」是鹹的？是甜的？來漁光島虱目魚主題館吃吃看便知道。「虱目魚主題館」以地方企業的型態參與食農教育計畫，致力推廣吃魚的好處，這次與南英商工餐飲管理科開發出的「煙花漁光餅」，要讓民眾感受在地食材豐富性，也體驗漁光島之美。

食農教育 農委會

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