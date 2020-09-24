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另類成年禮！ 家齊生體驗快失傳的「茄苳入石柳」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
家齊高中透過微課程，體驗「茄苳入石柳」的異木鑲嵌工藝。圖 ／家齊高中提供
家齊高中透過微課程，體驗「茄苳入石柳」的異木鑲嵌工藝。圖 ／家齊高中提供

家齊高中高一語文實驗班參與文化部文化體驗教育計畫，由計畫主持人郭玲君攜手國寶級雕刻師傅劉進文，以「微課程」的形式，帶領師生體驗「茄苳入石柳」的異木鑲嵌工藝，並將以策展方式展現學習成果，以藝術作品完成另類的「做十六歲」成年禮。

戲遊傳說工作室負責人郭玲君表示，計畫最初的發想，是有感於學生與家人間的情感溝通，隨著科技進步以及升學壓力，漸形陌生疏遠；希望高中生與家人可以透過訪談，認識長輩16歲時的生活與成長經驗；讓高中生透過文化體驗，連結跨世代的記憶，運用戲劇習式和口述歷史激發創意想像，轉化家人照片製成「茄苳入石柳」的工藝作品，最後，藉由策展跨域展現學習成果。

劉進文不僅是台南美展傳統工藝類首獎得主，更自學鑽研從府城清末時期發展出的傳統技法「茄苳入石柳」；由於茄苳木帶有咖啡色澤，而石柳木則接近乳白色，兩者的色彩對比具有豐富視覺感。學生們看著家人的相片轉化為兩種不同木材的鑲嵌及雕刻，大開眼界，手中的木雕作品充滿生命的故事與記憶。

劉進文表示，自己16歲開始學木雕，彷彿重新回顧過往青澀的自己，勉勵學生找到興趣就要勇敢堅持下去。家齊高中因應新課綱實施，除了持續與成大合作試辦微課程，強化高中育才與大學選才的契合，培養學生自主學習能力，也積極拓展課程資源連結，提供學生創新與跨域嘗試的學習動能。

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