秋意起！台南官田賞採菱風光 吃熱呼呼蒸菱角正是時候

秋風起，台南官田菱角也進入採收期，菱農穿梭縱橫的菱田忙採菱，是一年中最美的季節，目前全區栽種菱角面積約300公頃，集中在東西庄、湖山、官田等地，官田菱角節訂10月3日登場，路邊可見採菱及現蒸菱角熱鬧景象，產期可至11月，適合來品嘗及順遊附近葫蘆埤公園及浪漫171等景點。

官田菱角引用烏山頭水庫潔淨水源引灌收成，品質特別好，官田農會有蒸氣菱角和帶殼菱角，菱角富含鉀、磷、鐵、鈣等礦物質以及維生素。是很健康農產品，老少咸宜，還有秋天來一碗熱呼呼的菱角排骨湯、菱角仁、菱角茶，相當舒服。官田農會很受歡迎的生菱角仁，將從28日開始販售，蒸氣菱角則在10月5日開始販售，即日起接受消費者預訂。

官田菱魚節今年10月3、4日在葫蘆埤自然景觀公園登場，除有菱角魚丸湯、蟲草魚丸湯限量免費品嘗，另外更有手作菱炭吸附包、菱角吊飾DIY等多項活動，官田公所還製作「浪漫171官田菱距離」旅遊地圖，一路玩賞水雉生態教育園區、芒果綠隧、小陽明山、葫蘆埤、烏山頭水庫等景點。