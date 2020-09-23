中秋限定！到「嘉」吃帶殼鮮蚵 驚見世上最小螃蟹
中秋節烤肉，許多民眾會購買鮮蚵、蛤蠣來吃，嘉義縣農業處漁業科長張建成日前到東石、布袋吃帶殼蚵，意外發現殼中出現世界上最小的螃蟹「豆蟹」，蚵農向他表示，一般在剖蚵時，如發現這些小生物會直接挑掉，成為只有吃帶殼蚵，才會有的意外驚喜。
張建成說，豆蟹背殼透明腹部透紅丶大小如豌豆般，寄生在蚵仔鰓器旁外套膜，以蚵仔過濾後的食物為生，蚵農一般稱豆蟹為紅蟹仔頭，如果剖蚵發現牠蚵通常會比較小，網路上則說，豆蟹與蚵是片利共生，對蚵不會有太大影響。
張建成也分享雲母蛤殼內發現的「蚵鏡」，他說，蚵鏡在雲母蛤殼內呈現珍珠光澤，像一面鏡子，平時附著在蚵殼上獨立生活，除了豆蟹及蚵鏡，蚵殼上還能找到管蟲、藤壺、小牡蠣、藻類等鄰居，而蚵螺則因會破壞蚵殼後將蚵吃掉，通常在洗蚵時就會被洗掉了。
張建成表示，帶殼蚵因未經過剖蚵，價格較便宜，看大小平均一台斤60元至80元不等，是中秋節期間的限定商品，民眾只要到布袋、東石剖蚵的店家，或是上嘉義優鮮購物平台上就能買到，也歡迎民眾中秋連假到「嘉」旅遊、吃最新鮮的海鮮料理。
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