快訊

富比世編輯爆：美國第一女婿公司跟兆豐銀行貸款14.5億

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋雙十連假何處去？蕭壟文化園區不打烊免費開放入園

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
蕭壟文化園區中秋及國慶連假不打佯，安排親子藝文體驗。圖／蕭壟文化園區提供
蕭壟文化園區中秋及國慶連假不打佯，安排親子藝文體驗。圖／蕭壟文化園區提供

10月中秋佳節、雙十國慶連假即將到來！蕭壠文化園區自10月1日至10月4日、10月9日至10月11日，園區假日天天開放沒有休園，安排藝術親子體驗活動、街頭藝人表演，還有實境遊戲、蕭壠兒童美術館展覽、臺灣駐村藝術家創作特展等，親水公園也將於連假期間特別開放天天噴水！園區免費入場，歡迎大家帶著親朋好友入園踏青、享受精彩假期。

親子藝術體驗活動為由兒童美術館年底即將開展的台日紙雕剪紙交流展的暖身活動開場，參展藝術家林文貞10月1日在A1館辦理「會旋轉的小房子」親子藝術體驗活動，將帶領民眾由剪紙製作完成可愛的小房子，參與名額有限，需事先報名。

正在蕭壠駐村的台灣藝術家康雅筑10月11日下午兩點在A4-1館舉辦「泥毯系列#10」藝術體驗，邀請當日參訪蕭壠的民眾共同創作，藝術家將紀錄參與民眾的足跡及泥毯圖紋的變化，成果將於預計10月底於蕭壠開展之個展展出。

10月2日、3日、4日、9日、10日（共計5天），下午2點邀請街頭藝人表演打擊樂、折氣球、魔術等受親子歡迎的戲碼，為園區增添歡樂氣氛。

《夢境檔案：不敢說》實境遊戲自推出後廣受民眾歡迎，遊戲以小男孩的視角邀請民眾為小男孩的夢境進行解夢，設計以蕭壠相關的歷史事件為故事背景，參與遊戲可更深入瞭解園區的文化、發展與在地信仰。遊戲自暑假免費開放以來已超過千人破關，延長至11月15日，民眾可趁連假出遊期間前來解謎。

蕭壠兒童美術館創館以來第一檔邀請到國際級策展人薩巴紀跨國策展的《「再循環自然」紐約藝術家聯展》(Repsychling Nature)，將延長展覽至明年兒童節2021年4月4日，民眾不用出國也有世界水平的展覽可以參觀！

蕭壟文化園區中秋及國慶連假，開放時間上午9時至下午5時免費開放參觀，更多活動詳情，在蕭壠文化園區官網最新消息及FACEBOOK臉書粉絲團。

蕭壟文化園區中秋及國慶連假不打佯，親水公園天天啟用。圖／蕭壟文化園區提供
蕭壟文化園區中秋及國慶連假不打佯，親水公園天天啟用。圖／蕭壟文化園區提供
蕭壟文化園區街頭藝人表演。圖／蕭壟文化園區提供
蕭壟文化園區街頭藝人表演。圖／蕭壟文化園區提供
蕭壟文化園區中秋及國慶連假不打佯。圖／蕭壟文化園區提供
蕭壟文化園區中秋及國慶連假不打佯。圖／蕭壟文化園區提供

藝術家 親子 連假

延伸閱讀

高市中秋稽查 揪出1食品農藥殘留7業者初查違規

蔡依林出席雞精代言 笑稱自己中秋都沒在送禮

10月連假遊新竹市看設計展 住1晚最高補助2400元

中秋國慶連假國旅東部最夯 訂房率達七成

相關新聞

台南國慶煙火26日先試放 快來先「試搶」好位子

今年的國慶煙火首度在台南市漁光島舉辦，本月26日晚間8點，主辦單位將進行800顆煙火、長約3分鐘的試放，歡迎民眾屆時前往...

秋意起！台南官田賞採菱風光 吃熱呼呼蒸菱角正是時候

秋風起，台南官田菱角也進入採收期，菱農穿梭縱橫的菱田忙採菱，是一年中最美的季節，目前全區栽種菱角面積約300公頃，集中在...

中秋限定！到「嘉」吃帶殼鮮蚵 驚見世上最小螃蟹

中秋節烤肉，許多民眾會購買鮮蚵、蛤蠣來吃，嘉義縣農業處漁業科長張建成日前到東石、布袋吃帶殼蚵，意外發現殼中出現世界上最小...

中秋雙十連假何處去？蕭壟文化園區不打烊免費開放入園

10月中秋佳節、雙十國慶連假即將到來！蕭壠文化園區自10月1日至10月4日、10月9日至10月11日，園區假日天天開放沒...

物資銀行8年逾21萬人受益 翁章梁感恩慈善團體善心人士

嘉義縣政府社會局與嘉義縣慈善團體聯合協會101年起，共同辦理「嘉義縣物資銀行」邁入第8年，服務至今累計21萬5867人次...

黃家古厝音樂會後壁將登場 「化作千風」紀念李登輝

台南後壁「黃家古厝中秋音樂會」下月3日將登場，主辦單位今舉行記者會公布節目內容，其中，開場將安排日本歌曲「化作千風」紀念...

越南老師嫁台灣變鷹架女王 教越南語還捐錢買救護車

嘉義縣新住民當家協會理事長范氏太霞來自越南，大學畢業後當老師，14年前因為緣分嫁到嘉義，幫丈夫管理公司、進出工地爬鷹架，...

故宮南院旁第二家棒棒積木飯店開幕 自由女神積木吸睛

嘉義縣故宮南院對面，加盟長榮集團的長榮文苑酒店4月開幕，毗鄰酒店另一家以家庭親子為主題的飯店「棒棒積木飯店」，附設大型室...

走得更遠！嘉義市大手筆採購千輛變速腳踏車送給鄰長

嘉義市幅員全國倒數第二，但人口密度全台第二高，鄰長在疫情期間工作更加吃重，但配給腳踏車多已老舊，市府編列4百萬元預算，採...

影／淡出政壇 他連12年送家扶近5千秋節禮盒今年更加碼

前台南縣議員林進旺連續12年提供中秋禮盒照顧家扶弱勢戶，雖疫情影響事業今年禮品還加碼，累積近5000盒，愛心傳為美談。

「消失的情人節」電影奇幻空間 承億文旅看得到

強檔國片「消失的情人節」去年拍攝場景多在嘉義縣東石鄉，劇組住在承億文旅旗下分館嘉義商旅達半個月，電影上映後，再與嘉義商旅...

秋節前萬鷺朝鳳又大爆發 帶來賞鳥旅遊觀光商機

嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定的「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀；7日白露出...

熱門新聞

金門1+1振興券第二波發放 鎖定學子與弱勢族群

石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲 原來梅花鹿跌落被救出

桃園中秋只開放這裡烤肉 其他公園開烤最高罰5千

要禮讓行人 汐止大同轉中興路取消右轉燈

台南國慶煙火26日先試放 快來先「試搶」好位子

古蹟飄咖啡香！台南總爺百年日式廠長宿舍變身咖啡廳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。