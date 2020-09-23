中秋雙十連假何處去？蕭壟文化園區不打烊免費開放入園

10月中秋佳節、雙十國慶連假即將到來！蕭壠文化園區自10月1日至10月4日、10月9日至10月11日，園區假日天天開放沒有休園，安排藝術親子體驗活動、街頭藝人表演，還有實境遊戲、蕭壠兒童美術館展覽、臺灣駐村藝術家創作特展等，親水公園也將於連假期間特別開放天天噴水！園區免費入場，歡迎大家帶著親朋好友入園踏青、享受精彩假期。

親子藝術體驗活動為由兒童美術館年底即將開展的台日紙雕剪紙交流展的暖身活動開場，參展藝術家林文貞10月1日在A1館辦理「會旋轉的小房子」親子藝術體驗活動，將帶領民眾由剪紙製作完成可愛的小房子，參與名額有限，需事先報名。

正在蕭壠駐村的台灣藝術家康雅筑10月11日下午兩點在A4-1館舉辦「泥毯系列#10」藝術體驗，邀請當日參訪蕭壠的民眾共同創作，藝術家將紀錄參與民眾的足跡及泥毯圖紋的變化，成果將於預計10月底於蕭壠開展之個展展出。

10月2日、3日、4日、9日、10日（共計5天），下午2點邀請街頭藝人表演打擊樂、折氣球、魔術等受親子歡迎的戲碼，為園區增添歡樂氣氛。

《夢境檔案：不敢說》實境遊戲自推出後廣受民眾歡迎，遊戲以小男孩的視角邀請民眾為小男孩的夢境進行解夢，設計以蕭壠相關的歷史事件為故事背景，參與遊戲可更深入瞭解園區的文化、發展與在地信仰。遊戲自暑假免費開放以來已超過千人破關，延長至11月15日，民眾可趁連假出遊期間前來解謎。

蕭壠兒童美術館創館以來第一檔邀請到國際級策展人薩巴紀跨國策展的《「再循環自然」紐約藝術家聯展》(Repsychling Nature)，將延長展覽至明年兒童節2021年4月4日，民眾不用出國也有世界水平的展覽可以參觀！