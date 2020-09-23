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嘉義田農私架「捕鳥網」觸法 20隻鳥類掛網慘死

中央社 / 嘉義縣23日電
嘉義近日有農民私自架捕鳥網阻止鳥類啄食作物，造成數十隻鳥掛網死亡，嘉義縣農業處23日指出，未經許可架網觸犯動保法，已派員逕行拆除鳥網。（陳建樺提供）中央社
嘉義近日有農民私自架捕鳥網阻止鳥類啄食作物，造成數十隻鳥掛網死亡，嘉義縣農業處23日指出，未經許可架網觸犯動保法，已派員逕行拆除鳥網。（陳建樺提供）中央社

二期稻作即將進入採收期，有農民私自架設捕鳥網阻止啄食作物，造成鳥類掛網死亡；嘉義縣府今天說，未經許可架網觸犯動保法，已派員逕行拆除鳥網，輔導農民以合法方式趕鳥。

嘉義縣農業處日前接獲民眾通知，有農民在田裡架設鳥網，造成數十隻鳥掛網死亡，畜產保育科人員前往拆除鳥網，並通知嘉義縣野鳥學會到場協助辨識死亡鳥類。

嘉義縣農業處畜產保育科長石蕙菱今天表示，未經許可私自架設鳥網，已觸犯動保法規定，主管機關得逕予拆除並銷毀網具，農民也可能被處以新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

石蕙菱說，由於架網農民為初犯，不知觸法，僅沒收網具，勸導他不得再犯，並輔導以合法方式趕鳥。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺指出，他現場瞭解中網死亡共有19隻鳥類與一隻東亞家蝠，鳥種包括白頭翁、翠鳥、家燕、洋燕、斑文鳥、灰頭椋鳥與麻雀，都不是保育類。

陳建樺強調，中網死亡的鳥都是農民的好幫手，能幫農作物除害蟲；他呼籲農民保護農作物要使用蓋在農作物上的「防鳥網」，不可使用「捕鳥網」，以免觸法又傷及無辜。

農民 嘉義 動保法

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