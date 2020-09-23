台南國慶煙火26日先試放 快來先「試搶」好位子

今年的國慶煙火首度在台南市漁光島舉辦，本月26日晚間8點，主辦單位將進行800顆煙火、長約3分鐘的試放，歡迎民眾屆時前往5個最佳觀賞地點，先行「試看」，周邊也將同步進行交通管制。

市府表示，配合9月26日國慶焰火試放，觀夕平台周邊(安北路以南，世平路以西，及林默娘公園及億載金城周邊(光州路及安億路)當日18時至22時將實施行人徒步區管制，管制區內僅供住戶、緊急救護、公車及公務車輛通行。

另散場管制於20時開始，屆時和緯路、民權路及安平路東向車道於中華西路口禁止右轉、永華路東向車道於中華西路口禁止左右轉、健康路東向車道於中華西路口禁止左轉，請市民朋友依當日警察指揮通行以保行車安全。

國慶籌備委員會將在9月26日晚上8點於漁光島佈彈區試放800顆煙火，包括高空焰火430顆，低空焰火370顆，施放時間共3分鐘，預定為國慶焰火主舞台的戀愛廣場（城平路2號，安平漁市場），晚上6點到9點間也將安排街頭藝人表演，陪伴現場觀看煙火試放的朋友們，度過周六夜晚。

台南市長黃偉哲表示，國慶焰火是國家級的重要盛事，也是台南有史以來第一次舉辦，安平區腹地大，施放煙火地區離市區近，於活動前試放的目的，在於定位焰火方向，並測試國慶當天的觀賞角度，以利調整最佳觀賞位置，也確認相關安全措。

黃偉哲特別提到，26日晚上煙火試放僅3分鐘，看不過癮的朋友，隔日9月27日可前往將軍漁港舉辦的「將軍火」音樂節，20時20分將施放15分鐘花火，提前為國慶焰火在台南暖身，熱鬧的演唱表演與璀璨花火秀同場呈現，精彩可期。

除了9月27日「將軍火」音樂會及煙火秀，「2020南瀛國際民俗藝術節—臺灣演藝」在10月1日至4日中秋連假期間，於新營南瀛綠都心公園閃亮登場，台灣傳統藝術團隊頂級卡司，精彩演繹「傳藝之夜」、「原民之夜」、「藝陣之夜」及「雜技之夜」等4種不同主題，一系列暖場活動為國慶焰火熱身，歡迎各地朋友來台南感受歡愉的國慶氣氛。

2020國慶焰火將在10月10日於台南安平漁光島施放，台南市政府特別規劃多場域觀賞，包括主舞台的安平戀愛廣場、副舞台的觀夕平台、1661臺灣船園區、四鯤鯓(龍崗天橋停車場)，主、副舞台都規劃有精彩的表演節目，並推薦「戀愛廣場」、「觀夕平台旁空地」、「林默娘公園、台灣船園區」、「億載金城」及「龍崗國小、四鯤鯓海灘黃金海岸」等五個視野佳的觀賞點。