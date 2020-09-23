物資銀行8年逾21萬人受益 翁章梁感恩慈善團體善心人士

嘉義縣政府社會局與嘉義縣慈善團體聯合協會101年起，共同辦理「嘉義縣物資銀行」邁入第8年，服務至今累計21萬5867人次受益。今年疫情席捲全球，愛心捐輸依舊滿滿，縣長翁章梁上午在縣府感謝捐贈物資銀行的個人及單位。

會中安排63歲接受物資銀行協助的老李（化名），現身見證，謝謝政府提供這麼好的制度，以及不辭辛勞社工幫助弱勢家庭，感恩企業和個人長年捐輸愛心。

「慈善感恩活動」感謝捐贈物資銀行的個人及單位捐贈乾糧、民生用品、醫療器材、防疫物資類和生鮮類食品，以及銀行及企業對社會公益方案的支持。

物資銀行不僅募集各類物資，今年提供創新服務，針對「接受物資銀行服務的個案提供「個案支持專案」，受助者不再因中高齡限制，選擇工作就受侷限；透過支持專案提供物資配送的社會服務機會，提升社交能力，獲得自我肯定機會，維持基本生活品質及舒緩經濟壓力，另，物資銀行服務據點也從太保總站，擴點二處物資發放站，提供弱勢民更便利及即時性服務。