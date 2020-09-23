黃家古厝音樂會後壁將登場 「化作千風」紀念李登輝

台南後壁「黃家古厝中秋音樂會」下月3日將登場，主辦單位今舉行記者會公布節目內容，其中，開場將安排日本歌曲「化作千風」紀念李前總統，還有一曲「威風澟澟」，祝賀總統蔡英文連任，流露政治味。

在總統府資政黃崑虎後壁黃家古厝舉辦的中秋音樂會，從民國87年登場，今年邁入第23年，台南市政府文化局今在黃家古厝舉行記者會，邀請「TASO台灣藝術家交響樂團」四重奏與指揮呂景民，現場演奏「青春悲喜曲」，音樂會下月3日晚上6點半登場。

總統蔡英文去年曾出席該中秋音樂會，外界關注今年是否再度蒞臨，文化局表示，循往例「有邀請」，迄未收到總統府回覆，警方也說，依照國安作業時程，應該再過幾天才會明朗。

文化局說，今年中秋音樂會將由「TASO台灣藝術家交響樂團」以悠揚樂音貫串全場，結合合唱團、聲樂家與排笛王子張中立。也邀請台東杵音文化藝術團，演唱數首阿美族複音音樂；而府城第一個南管館閣「振聲社」，將在音樂會中演奏優美沉靜的絲竹絃樂，

黃崑虎說，李前總統甫過世，李生前推動台灣民主過程，受到國際肯定，今年音樂會開場，演奏李生前最喜歡日本歌曲「化作千風」。音樂會將演奏「艾爾家：第一號威風澟澟進行曲」慶祝總統蔡英文連任，期許帶領台灣更進步。