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越南老師嫁台灣變鷹架女王 教越南語還捐錢買救護車
嘉義縣新住民當家協會理事長范氏太霞來自越南，大學畢業後當老師，14年前因為緣分嫁到嘉義，幫丈夫管理公司、進出工地爬鷹架，還任移民署通譯，指導外配學台灣語言文化，日前她到嘉義城隍廟開班教越南語，授課津貼全數捐城隍廟買救護車，直言文化交流比較重要「錢不是重點！」
47歲的范氏太霞坦言，越南老家經濟環境不錯，祖父母分別是建築師、律師，父親是越南將軍，她大學讀教育，畢業後當老師、幼兒園副園長，因為個性活耀，28歲投資人力仲介公司後學中文、常來台灣，14年前透過介紹嫁給在嘉義承包建築鷹架工程的江銘哲。
范氏太霞說，決定嫁到台灣時，因離家太遠、家人都反對，祖母甚至躺在家門口，不讓丈夫進去，但家人拗不她的堅持、最後只能同意，她到台灣後也入進隨俗，跟丈夫進工地、融入台灣文化。
「外配有語言、文化適應壓力！」范氏太霞說，來台後就買小學生習字範本，從ㄅㄆㄇ開始學起，為經營公司、每天爬鷹架工作，還被人稱「越南的鷹架女王」，因為學習力不錯，幾年後不但國台越語講得好，還能寫中文，並受聘移民署等單位當越南語通譯。
她說，在台多年充分體會新住民文化適應壓力，2個女兒出生就學後，為讓孩子認同新住民身分，她不僅到學校當越南語老師，還籌組成立新住民當家協會，為外配爭取更多資源，日前受聘到嘉義城隍廟教越南語文化。
「學生認真學、我捐錢做善事！」范氏太霞說，錢夠用就好，教越南語文化是想讓更多人認識越南，增加台越交流機會，只要學生認真學，她的付出、捐錢都值得。
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