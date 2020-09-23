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故宮南院旁第二家棒棒積木飯店開幕 自由女神積木吸睛

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
棒棒積木飯店吸睛亮點，廣場有座費時2年由10多名工作人員，用3.5萬顆重1.5公噸美加積木，拼裝成高9公尺的巨大自由女神積木。記者魯永明／攝影
棒棒積木飯店吸睛亮點，廣場有座費時2年由10多名工作人員，用3.5萬顆重1.5公噸美加積木，拼裝成高9公尺的巨大自由女神積木。記者魯永明／攝影

嘉義縣故宮南院對面，加盟長榮集團的長榮文苑酒店4月開幕，毗鄰酒店另一家以家庭親子為主題的飯店「棒棒積木飯店」，附設大型室內遊樂場「棒棒鯨奇樂園」共斥資33億元，今天開幕，搶攻國旅商機，這2家大飯店及遊樂場，都是義竹鄉出身的佳茂集團董事長林通義返鄉投資，帶動觀光發展。

飯店吸睛亮點，廣場有座費時2年由10多名工作人員，用3.5萬顆重1.5公噸美加積木，拼裝成高9公尺的巨大自由女神積木；另客房有會發光的積木牌及兒童床。

棒棒積木總經理湯孟哲、文觀局長許有仁、故宮南院處長彭子程，在賀采宴會廳主持開幕，縣府核發棒棒積木飯店及附設鯨奇樂園使用執照，通過消防安全查核，防疫期間低調試營運。

飯店有188間房間及36間親子館，樂園共2層樓2100坪，一樓規畫鯨奇樂園，二樓餐廳，幹部及員工進駐，飯店有兩館，積木主題館客房走廊展出百件以世界名畫為題材，融合人文與科技，構築成互動式聲控發光積木走廊，館內設有近百坪的發光積木遊戲室。

親子館36間超大坪數主題式房型，包含櫻花仙子、山洞火車、蔚藍山海、森林精靈、神木伯伯、麋鹿樂園等六種房型，設兒童電動小車專屬跑道，每間房間皆附有兒童專屬車庫、電動小車和客房內獨立大浴池等設施。

另含賀采宴會廳可容納百桌宴會場地，適合團體會議、婚宴、社團餐會等；棒棒鯨奇樂園是南台灣最大的室內主題樂園，1樓遊戲區，2樓主題餐廳，樂園分兩館含「鯨奇海洋館」及「拓展運動館」，飯店邀奧朵爾烘焙坊、7-11進駐商店街，其他商店陸續裝潢。開幕優惠專案，詳情請參閱棒棒積木官網

嘉義縣故宮南院對面以家庭親子為主題的飯店「棒棒積木飯店」，附設大型室內遊樂場「棒棒鯨奇樂園」共斥資33億元，今天開幕。記者魯永明／攝影
嘉義縣故宮南院對面以家庭親子為主題的飯店「棒棒積木飯店」，附設大型室內遊樂場「棒棒鯨奇樂園」共斥資33億元，今天開幕。記者魯永明／攝影
積木主題館客房。記者魯永明／攝影
積木主題館客房。記者魯永明／攝影
積木主題館客房走廊展出百件以世界名畫為題材，融合人文與科技，構築成互動式聲控發光積木走廊。記者魯永明／攝影
積木主題館客房走廊展出百件以世界名畫為題材，融合人文與科技，構築成互動式聲控發光積木走廊。記者魯永明／攝影

故宮南院 親子 酒店

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