走得更遠！嘉義市大手筆採購千輛變速腳踏車送給鄰長

嘉義市幅員全國倒數第二，但人口密度全台第二高，鄰長在疫情期間工作更加吃重，但配給腳踏車多已老舊，市府編列4百萬元預算，採購1376輛變速腳踏車，今起發送給鄰長，有鄰長感動地說，雖然沒薪水，但是份榮譽職務，有了腳踏車，可以走得更遠。

市長黃敏惠今天主持授贈典禮，示範騎乘變速腳踏車，本次採購的腳踏車為7段手握式變速把桿，車子前方加裝警示鈴噹、LED燈照明設施，後方則裝紅色閃爍警示燈，每輛車都會有一頂安全帽，讓鄰長服務民眾時多了一層保護罩，與過去沒有變速的簡易腳踏車差異甚大。

黃敏惠說，嘉義市幅員只有60平方公里，但是人口密度僅次於台北市，鄰長扮演著溝通橋梁的重要角色，站在第一線協助區公所關懷里民，反映民意，未來鄰長們可以運用腳踏車「同心騎力」，更有力量為鄰里服務。

今天現場也有鄰長將自身的服務經驗進行分享，東區公所長竹里8鄰長江東煥說，感謝勇媽市長編列預算，替鄰長換成變速腳踏車，讓鄰長持續為民服務。