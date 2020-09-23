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影／淡出政壇 他連12年送家扶近5千秋節禮盒今年更加碼

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
前台南縣議員林進旺（第一排左三）連續12年提供秋節禮品照顧家扶弱勢戶。記者謝進盛／攝影
前台南縣議員林進旺（第一排左三）連續12年提供秋節禮品照顧家扶弱勢戶。記者謝進盛／攝影

前台南縣議員林進旺連續12年提供中秋禮盒照顧家扶弱勢戶，雖疫情影響事業今年禮品還加碼，累積近5000盒，愛心傳為美談。

73歲林進旺擔任多屆台南縣議員，淡出政壇後專注經營自行車零件事業，還在越南設廠，12年來每到中秋節前，以經營享勵工業公司名義，捐贈月餅給北台南家扶中心，累計已送出逾4900盒。

令人感動的是，今年因疫情之故，林進旺公司營運也受到很大影響，林對弱勢家庭照護不受影響，還加碼致贈每戶家庭文旦禮盒，今上午在永康保生宮捐贈400戶家庭每戶一箱文旦及月餅禮盒，讓弱勢家庭也能溫馨歡度中秋。

林進旺也鼓勵弱勢朋友不要因環境惡劣喪失上進心，更以自己成長過程為例，強調雖然出生貧困，但幼年就刻苦耐勞、奮發向上，終於事業小有成就，回饋鄉里。

他說，初中畢業考上台南一中，但家太窮了，沒錢註冊，就放棄升學，出社會謀職，擔任水電工，幫忙撐起家中經濟。

「可以認命，但不要怨嘆」，林進旺指出，遇到難關，必須勇敢面對，有志氣、毅力去克服，找方法改善困境，只要肯拚、肯做，一定有明天。

前台南縣議員林進旺提供文旦及月餅禮盒給家扶弱勢者。記者謝進盛／攝影
前台南縣議員林進旺提供文旦及月餅禮盒給家扶弱勢者。記者謝進盛／攝影
前台南縣議員林進旺連續12年提供秋節禮品照顧家扶弱勢戶。記者謝進盛／攝影
前台南縣議員林進旺連續12年提供秋節禮品照顧家扶弱勢戶。記者謝進盛／攝影

中秋節 疫情 月餅

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