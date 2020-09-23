影／淡出政壇 他連12年送家扶近5千秋節禮盒今年更加碼

前台南縣議員林進旺連續12年提供中秋禮盒照顧家扶弱勢戶，雖疫情影響事業今年禮品還加碼，累積近5000盒，愛心傳為美談。

73歲林進旺擔任多屆台南縣議員，淡出政壇後專注經營自行車零件事業，還在越南設廠，12年來每到中秋節前，以經營享勵工業公司名義，捐贈月餅給北台南家扶中心，累計已送出逾4900盒。

令人感動的是，今年因疫情之故，林進旺公司營運也受到很大影響，林對弱勢家庭照護不受影響，還加碼致贈每戶家庭文旦禮盒，今上午在永康保生宮捐贈400戶家庭每戶一箱文旦及月餅禮盒，讓弱勢家庭也能溫馨歡度中秋。

林進旺也鼓勵弱勢朋友不要因環境惡劣喪失上進心，更以自己成長過程為例，強調雖然出生貧困，但幼年就刻苦耐勞、奮發向上，終於事業小有成就，回饋鄉里。

他說，初中畢業考上台南一中，但家太窮了，沒錢註冊，就放棄升學，出社會謀職，擔任水電工，幫忙撐起家中經濟。