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「消失的情人節」電影奇幻空間 承億文旅看得到
強檔國片「消失的情人節」去年拍攝場景多在嘉義縣東石鄉，劇組住在承億文旅旗下分館嘉義商旅達半個月，電影上映後，再與嘉義商旅跨界聯名合作，將電影場景「壁虎伯的衣櫥」搬入嘉義商旅內，壁虎伯是女主角的回憶管理員，場景重現電影奇幻空間。
「消失的情人節」由導演陳玉勳自編自導，搭配搭配金馬監製葉如芬及李烈，打造愛情奇幻喜劇，由金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎得主李霈瑜領銜演出。
劇組日前重回嘉義商旅現場，聯名合作宣傳電影，分享電影拍攝心得與跨界創意合作感想，對嘉義的人文小吃都如數家珍，舊地重遊最想念的就是嘉義的海鮮熱炒、街邊小吃，
陳玉勳表示，在嘉義除了感受到滿滿的人情味，嘉義的美景也沒讓他失望，有一天傍晚在東石搶拍到非常夢幻的夕陽，不僅在電影中唯美呈現，看過電影的觀眾也紛紛讚嘆「沒想到台灣有這麼漂亮的風景，看完電影好想去嘉義玩。」
李霈瑜說，感謝飯店對電影的支持，也希望電影可以帶更多人看見嘉義的美。
承億文旅指出，跨界聯名活動將從9月21日起至12月底，隨電影上映期間，承億文旅嘉義商旅除推出送電影票的住房專案，也邀請影迷或房客親臨現場寫張電影聯名的限定明信片，飯店將幫忙保管直到明年情人節寄出，大膽與情人預約共度明年佳節；另外拍照打卡上傳承億文旅臉書粉絲頁，就有機會獲得電影簽名海報及各項好禮。
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