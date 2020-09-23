「消失的情人節」電影奇幻空間 承億文旅看得到

強檔國片「消失的情人節」去年拍攝場景多在嘉義縣東石鄉，劇組住在承億文旅旗下分館嘉義商旅達半個月，電影上映後，再與嘉義商旅跨界聯名合作，將電影場景「壁虎伯的衣櫥」搬入嘉義商旅內，壁虎伯是女主角的回憶管理員，場景重現電影奇幻空間。

「消失的情人節」由導演陳玉勳自編自導，搭配搭配金馬監製葉如芬及李烈，打造愛情奇幻喜劇，由金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎得主李霈瑜領銜演出。

劇組日前重回嘉義商旅現場，聯名合作宣傳電影，分享電影拍攝心得與跨界創意合作感想，對嘉義的人文小吃都如數家珍，舊地重遊最想念的就是嘉義的海鮮熱炒、街邊小吃，

陳玉勳表示，在嘉義除了感受到滿滿的人情味，嘉義的美景也沒讓他失望，有一天傍晚在東石搶拍到非常夢幻的夕陽，不僅在電影中唯美呈現，看過電影的觀眾也紛紛讚嘆「沒想到台灣有這麼漂亮的風景，看完電影好想去嘉義玩。」

李霈瑜說，感謝飯店對電影的支持，也希望電影可以帶更多人看見嘉義的美。