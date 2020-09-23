秋節前萬鷺朝鳳又大爆發 帶來賞鳥旅遊觀光商機

嘉義縣梅山鄉太興村每年秋天，出現季節限定的「萬鷺朝鳳」特色生態景觀，成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南上演遷徙秀；7日白露出現首次大爆發群飛，生態觀察家暨攝影師蘇家弘21日又觀察到大爆發，共30批逾3萬隻黃頭鷺過境；萬鷺朝鳳生態景觀，為在地店家帶來觀光，報名10月賞鳥遊程遊客最多。

蘇家弘說，21日又在太興村「草本傳奇」店發現大爆發黃頭鷺過境，從早上8點至下午6點32分，總共進來30批，每批500隻至2000隻以上，有3萬隻以上黃頭鷺經過太興村，呈現大雁隊形、Ｖ字形空中變化，遊客興奮觀賞及拍攝。

從白露到寒露有1個月時間，7日至10月8日，尤其是颱風過境日本前後，黃頭鷺南遷特別多及東北季風順風南下，就有機會看到大爆發，21日東北季風南下，黃頭鷺非常多順風飛行，就可以看到3萬隻以上黃頭鷺過境；上一次大爆發在白露，逾5萬隻以上，從下午5點20分到6點30分，分30批進場，遷徒秀十分壯觀。

每年黃頭鷺往南遷移，約9月初途經太興村，群鳥編隊飛過山頭，當地居民稱生毛樹溪為「鳳凰穴」，因此，每年黃頭鷺過境被外界稱為「萬鷺朝鳳」，吸引民眾及鳥友專程到太興賞鳥，賞鳥人潮一年比一年多。

太興村長兼社區發展協會理事長簡慶輝說，每天下午4點到6點鳥況最佳，成群黃頭鷺沿生毛樹溪谷飛翔上升，漸次盤旋，像銀龍擺姿搖尾，群山溪谷是黃頭鷺舞台，最佳觀賞地點：大地茶席、巧雲小棧、朝夕茶廠、太興山莊、草本傳奇、泰興巖及嘉154鄉道9.5K處。