台南善化區黃帝神宮關懷安定區低收入戶 分送物資區長感謝
台南市善化黃帝神宮長年關懷安定區低收入戶，主委林志明帶領工作人員及志工以實物濟助的方式，發放每戶10公斤白米、沙拉油及麵，共122個家庭受惠。林志明表示，安定區發放救助物資已經是每年必做的事，照顧弱勢家庭一直是該宮所秉持的宗旨，今後也會一直做下去。
安定區長李燿州事後前往善化黃帝神宮，感謝主事者這幾年來跨區來安定發放物資，把愛心行善理念化為實際行動力，這就是「公私協力，造福弱勢」的最佳典範，目的都是希望低收入戶家庭能早日離貧脫困、獨立自主。也期盼能透過這樣的互助模式，達到「拋磚引玉」的倍乘功效，創造安定幸福的美好生活。
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