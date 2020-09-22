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文旦豐收大果暴增 雲林縣明起追加收購300噸

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣政府向農委會追加300噸大果收購量，23日起農民至古坑永興合作社，或斗六嘉東合作農場繳果。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府向農委會追加300噸大果收購量，23日起農民至古坑永興合作社，或斗六嘉東合作農場繳果。記者陳苡葳／攝影

雲林大斗六地區文旦今年豐收，產量比去年增加900公噸，但卻也遇上大果暴增、銷不出去的問題，本月初農委會已補助大斗六文旦300噸收購加工量，但有農友反映量能不足，縣府今再向農委會爭取提高額度，明天起再開放收購300噸大果，包括古坑永興果菜合作社、斗六嘉東合作農場，皆以每公斤10元收果。

大斗六文旦去年產量約4800噸，今年成長至5700噸。永興果菜生產合作社主席黃威騰說，一般文旦1斤以內是在禮盒或超市販售，今年盛產，大果需求量不大，加工較好。

黃威騰說，原先加工廠談妥的數量是100噸，昨天開始農民來繳果，每天都有60多噸大果，額度很快就超標，農民無法再繳交，傳出反彈聲音；今天凌晨3點多就有不少農民到合作社前排隊等候收購，6點多員工上班，現場已有20、30輛貨車載果等候，但因已超量，合作社只能停止收果，見農民失望表情，也愛莫能助，只能轉向縣府及農會陳情，盼追加收購量。

縣長張麗善獲知，今天下午到永興合作社了解情況，張麗善宣布，縣府已向農委會再爭取300噸額度，23日起農民可將大果交至古坑永興合作社，或斗六嘉東合作農場；針對小農戶，也請斗六市農會主動協助銷果。

張麗善說，農產品過剩問題會增加合作社壓力，縣府已極力爭取在古坑增設農產品加工產業園區，可望透過加工升級，讓產銷平衡。

古坑永興果菜合作社今天凌晨有不少農民在排隊等候繳果，6點多現場已有20多台貨車在等候，縣長張麗善表示，已向政府爭取再增加300噸。記者陳苡葳／攝影
古坑永興果菜合作社今天凌晨有不少農民在排隊等候繳果，6點多現場已有20多台貨車在等候，縣長張麗善表示，已向政府爭取再增加300噸。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）、副縣長謝淑亞（右二）、斗六市長林聖爵（右三）、古坑鄉長沈勝騰（左二）及斗六市農會總幹事張喬復（左一）等人關心古坑永興合作社收果情形。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）、副縣長謝淑亞（右二）、斗六市長林聖爵（右三）、古坑鄉長沈勝騰（左二）及斗六市農會總幹事張喬復（左一）等人關心古坑永興合作社收果情形。記者陳苡葳／攝影

斗六 農民 文旦

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