張李莫祖廟台西安西府七朝大醮 5萬公斤米巨龍將登場

國內張李莫千歲祖廟的雲林縣台西鄉五條港安西府將於11月22日舉辦盛大的七朝清醮大典，將邀請米藝大師葉俊男以五萬公斤米打造巨大米龍，及用各種不同顏顏色的穀豆類創作龍、鳯、麒麟、貔貅、獅等吉祥神獸，為國家萬民祈福，雲林縣長張麗善歡迎全國民眾屆時到台西一起祈福護國。

安西府主委林清標表示，安西府是張李莫千歲的開基祖廟，分靈海內外二萬多尊神像，屆時都會返鄉共同鑑醮，增添靈力，今年奉張李莫千歲降旨辦理七朝大醮，並邀請嗣漢天師張澤丕道長主持長達9天的科儀，規模將是歷年之最。

安西府舉行建醮大典記者會，邀請歌手翁立友、謝金晶高歌暖場，雲林縣長張麗善、四湖鄉長蘇國瓏、台西鄉長林芬瑩、麥寮鄉長蔡長昆及副議長蘇俊豪等多位議員出席，並為用彩色五殼打造，栩栩如生的麒麟進行點睛儀式，也為建醮拉開序幕。

林清標說，除各種宗教科儀，也將邀請人間國寶布袋戲大師黃俊雄率團演出，廟方特別邀請米藝大師葉俊男創作5萬公斤米龍，並運用五顏六色的穀豆類進行「豆繪」，創作鳳、麒麟、貔貅、獅四幅天地神獸，搭配聲光特效，讓人有不凡的視覺享受，也寓意五獸佑台島，讓信仰增添藝術元素。