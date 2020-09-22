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全國技能競賽南分署15金 油漆裝潢女生日練11小時奪金

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
雲嘉南分署成績全國第一，勞動部次長林三貴(前左6)、勞動力發展署長施貞仰(前左5)、雲嘉南分署長劉邦棟(前左8)等人祝賀選手。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署成績全國第一，勞動部次長林三貴(前左6)、勞動力發展署長施貞仰(前左5)、雲嘉南分署長劉邦棟(前左8)等人祝賀選手。圖／雲嘉南分署提供

第50屆全國技能競賽昨21日閉幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署勇奪15金13銀15銅27優勝14佳作，成績全國第一。其中油漆裝潢嬌小女生李佳玲，日練11小時拿下金牌成全場焦點。

勞動力發展雲嘉南分署下午發布新聞。分署長劉邦棟表示，這次比賽全台有65職類948名選手競技，雲嘉南分署派出41職類206名選手出賽，包括資訊網路布建 (電訊布建)、機電整合、建築舖面、石膏技術與乾牆系統(粉刷)、油漆裝潢(漆作)、機器人、家具木工、美容、資訊與網路技術、工業機械修護、網路安全、板金職類都拿下全國金牌，各職類前三名將可保送國立科技大學。

油漆裝潢金牌李佳玲，畢業於新營育德工家，今年18歲，目前就讀南台科技大學多媒體與電腦娛樂科學系一年級，從小就喜歡小說、漫畫及動漫。她說，自己喜歡學習不同領域的專長，所以一邊學習多媒體，希望未來能設計動漫遊戲，一邊則參加油漆裝潢選手訓練，希望未來能用油漆做出動漫人物，她說，自己很喜歡投入、專注在一件事情上的感覺。

李佳玲身高152公分、體重40公斤，身形嬌小，訓練時常需搬大型木板、油漆桶等重物，且每天站著刷漆日練11小時，在體能上雖然較男生吃力，但會透過跑操場、做伏地挺身及跳繩等運動來增強體能。她說，女生從事油漆，也有細心、注重整潔的優勢，雖然過程辛苦，手也會變得粗糙，但看到成果，就覺得很有成就感，一切都值得。

油漆裝潢訓練師林裕強說，佳玲平常練習對每個細節都很注重，調整及修正的速度也很快，相當肯定她的表現。劉邦棟則說，行行出狀元，只要有興趣、肯學習，男女生都能在各行各業成為傑出的人才。

李佳玲(左)平常在分署練習作品手工細膩，雲嘉南分署長劉邦棟(右)肯定表現。圖／雲嘉南分署提供
李佳玲(左)平常在分署練習作品手工細膩，雲嘉南分署長劉邦棟(右)肯定表現。圖／雲嘉南分署提供
油漆裝潢李佳玲(前右)拿下金牌,總統蔡英文(前左)頒獎。圖／雲嘉南分署提供
油漆裝潢李佳玲(前右)拿下金牌,總統蔡英文(前左)頒獎。圖／雲嘉南分署提供

勞動部

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