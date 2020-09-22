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慶祝台灣文化日 嘉縣府結合在地藝文團隊
嘉義縣政府為慶祝「臺灣文化日」預計於10月1日至24日舉辦一系列集章活動，並結合地方文化館與表演藝術，以戲劇方式帶民眾認識嘉義文化，嘉義縣長翁章梁邀請大家一起走訪在地文化館，深入探索嘉義，搜集更多嘉義動人的小故事。
文化觀光局表示，臺灣文化日活動將結合地方文化館與表演藝術，推出靜態的地方文史及動態的藝文力量，表演藝術演出團體有阮劇團、雯翔舞團，及在廟會廣場演出的五洲勝閣和神奇樂坊等，活動期間只要集滿3個章就可以獲得精心設計的「Q Chiayi多功能保冷野餐墊」等好禮。
嘉義縣府表示，「臺灣文化日」是為了紀念1920日治年代，由臺灣青年林獻堂、蔡惠如、蔣渭水、蔡培火、賴和等人成立的「臺灣文化協會」，他們以啟蒙臺灣文化為目的，創辦讀報社、舉辦通俗講習會、夏季學校和文化講演會等，透過不同的方式宣傳西方世界新思潮與新觀念。
翁章梁表示，嘉義縣幅員廣闊，地方文化館從靠海的布袋有洲南鹽場，體現鹽產業的生活方式，靠山的阿里山有1913舊事所，呈現日治時期風貌，梅山張文環文學館、中埔嘉檳文化館展現地方文學、地方知識及高山茶文化，都呈現了各自不同的產業、生活和文化特色。
詳細資訊可上嘉義縣文化觀光局臉書粉專 https://www.facebook.com/tbocc01 查詢。
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