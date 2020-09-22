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台南拍教師節主題曲MV 最特別的獻禮

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天發表教師節主題曲MV，並頒獎給主題曲徵選得獎學生。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天發表教師節主題曲MV，並頒獎給主題曲徵選得獎學生。記者鄭惠仁／攝影

教師節將至，台南市教育局以特別方式敬師，除延續去年首創教師節主題曲徵選，再將今年獲選第1名作品「不要吵聽我說」拍攝成MV ，今天發表。市長黃偉哲長獻上敬師主題曲、MV、文旦組合禮，祝福教師節快樂。

記者會由教師節主題曲徵選競賽第一名的文賢國中學生李遠皜，自彈自唱「不要吵，聽我說」，以清新曲風娓娓唱出與教師互動的點點滴滴，流露出教師在學生心中的形象。

市長黃偉哲為鼓勵學生發揮音樂才能、持續創作，頒獎給前3名獲獎學生文賢國中李遠皜、建興國中蔣孟璇、永福國小蔡旻潔、南寧47號樂團 (建興國中殷翊真等10人共同創作)以及大專組南台科技大學學生陳子晟。

主題曲MV拍攝內容，是以教師生涯發展的視角，紀錄教師在不同階段的心路歷程，從立下志願、完成師培、進入教學現場到獲得表揚。希望透過影片回顧，肯定教師辛勞，也鼓勵教師不忘初心。影片最後由黃偉哲市長、教育局鄭新輝局長、教師及家長團體驚喜入鏡，ㄧ同獻上最大的祝福。

黃偉哲表示，老師是孩子生命中的貴人，市府以學生創作詞曲，搭配MV影片獻給辛勤的老師，表達感謝與祝福。另今年教師節與中秋節日期相近，市長特別以在地文旦製品禮盒，致贈老師，並由教師及校長團體代表受贈，讓今年教師節格外有意義。

教師節 黃偉哲 教育局

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